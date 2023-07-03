我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

兒科醫涉家暴引譁然 暫停所有臨床職務

記者楊德宜／台北3日電
遭施暴的孩童臉頰傷勢並非只有輕微紅腫，而是整片瘀青。圖／取自「嘎老師Miss Ga」臉書粉專
遭施暴的孩童臉頰傷勢並非只有輕微紅腫，而是整片瘀青。圖／取自「嘎老師Miss Ga」臉書粉專

一名兒科醫師涉嫌對小孩家暴，引起討論。他任職的單位主管透過個人臉書粉專表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責；他並透露，該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以先暫停該醫師的所有臨床職務，靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。

一名兒科醫師日前在臉書發文「我打了我的小孩」，涉嫌家暴被通報，多名網友聲援打氣。不過，他的前妻（ https://udn.com/news/story/7266/7273765 ）駁斥說法，小孩的實際受暴情形和傷勢比文內描述更嚴重。

該名疑似家暴小孩的兒科醫師後來刪文，任職單位的主管表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責，但家暴這種事的處理跟作奸犯科有點不太一樣。譬如說作奸犯科必須接受法律的制裁，同樣的家暴也是必須接受制裁，但同時間，被家暴的對象常常也是資源的接受者，當你嚴厲處罰了家暴者，同時間也等於可能斷了這些被家暴對象的生活依靠，這些都是處理這類問題必須特別注意的。

主管表示，常常不是罵一罵譴責一下事情就可以被解決，畢竟你吐完口水之後很爽，但別人家小朋友的生活還是必須繼續下去，後續的身心靈修復才是重點。「到底真正的正義在哪裡？我也不知道，修復正義從來沒有這麼簡單，很複雜，我自己也還在學習」。

關於有人提到涉嫌家暴的醫師是否適合繼續擔任兒科醫師職務，主管表示，他不想未審先判，畢竟他也是日前才得知此事，「我也沒有公權力去剝奪他這個權利」。因為該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以就請該醫師先暫停所有臨床職務靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。

主管表示，他也會運用可動用的資源試著參與孩子的心靈修復，大人的事情大人自己解決，「你們要繼續吵吵鬧鬧的我沒興趣管，但孩子是無辜的，我真心替孩子覺得難過」。

他說，他從來不需要也不想替誰護航或是說話，錯了就是錯了，他只是希望這個社會能夠從最淺盤的吐口水文化進一步提升，讓我們可以有多一些省思跟進步的空間，只有辱罵並不會讓我們的社會前進跟美好，我們可以多想一些跟多做一些。

家暴 臉書

上一則

父抽打孩子還PO網 網友轟 母辯解

下一則

黃國昌和館長 邀柯文哲上凱道「公平正義救台灣」

延伸閱讀

周永恆曾遭控家暴 案情大逆轉與妻和好

周永恆曾遭控家暴 案情大逆轉與妻和好
黃景瑜撇家暴認離婚 「是親人也是朋友」

黃景瑜撇家暴認離婚 「是親人也是朋友」
鑽石吧華男家暴傷母 持槍拒捕被警擊斃

鑽石吧華男家暴傷母 持槍拒捕被警擊斃
鑽石吧傳槍戰、家暴刺傷案 2人送醫

鑽石吧傳槍戰、家暴刺傷案 2人送醫

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下