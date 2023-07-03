兒科醫涉家暴引譁然 暫停所有臨床職務

遭施暴的孩童臉頰傷勢並非只有輕微紅腫，而是整片瘀青。圖／取自「嘎老師Miss Ga」臉書粉專

一名兒科醫師涉嫌對小孩家暴 ，引起討論。他任職的單位主管透過個人臉書 粉專表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責；他並透露，該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以先暫停該醫師的所有臨床職務，靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。

一名兒科醫師日前在臉書發文「我打了我的小孩」，涉嫌家暴被通報，多名網友聲援打氣。不過，他的前妻（ https://udn.com/news/story/7266/7273765 ）駁斥說法，小孩的實際受暴情形和傷勢比文內描述更嚴重。

該名疑似家暴小孩的兒科醫師後來刪文，任職單位的主管表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責，但家暴這種事的處理跟作奸犯科有點不太一樣。譬如說作奸犯科必須接受法律的制裁，同樣的家暴也是必須接受制裁，但同時間，被家暴的對象常常也是資源的接受者，當你嚴厲處罰了家暴者，同時間也等於可能斷了這些被家暴對象的生活依靠，這些都是處理這類問題必須特別注意的。

主管表示，常常不是罵一罵譴責一下事情就可以被解決，畢竟你吐完口水之後很爽，但別人家小朋友的生活還是必須繼續下去，後續的身心靈修復才是重點。「到底真正的正義在哪裡？我也不知道，修復正義從來沒有這麼簡單，很複雜，我自己也還在學習」。

關於有人提到涉嫌家暴的醫師是否適合繼續擔任兒科醫師職務，主管表示，他不想未審先判，畢竟他也是日前才得知此事，「我也沒有公權力去剝奪他這個權利」。因為該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以就請該醫師先暫停所有臨床職務靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。

主管表示，他也會運用可動用的資源試著參與孩子的心靈修復，大人的事情大人自己解決，「你們要繼續吵吵鬧鬧的我沒興趣管，但孩子是無辜的，我真心替孩子覺得難過」。

他說，他從來不需要也不想替誰護航或是說話，錯了就是錯了，他只是希望這個社會能夠從最淺盤的吐口水文化進一步提升，讓我們可以有多一些省思跟進步的空間，只有辱罵並不會讓我們的社會前進跟美好，我們可以多想一些跟多做一些。