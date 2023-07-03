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父抽打孩子還PO網 網友轟 母辯解

台灣新聞組／新北3日電
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

新北市一名年輕父親因讀國小女兒考試表現不如預期，拿藤條抽打孩子腿部，還拍下體罰影片上網引發熱議。這名女孩的母親挑出來捍衛丈夫，她說，其實不是計較成績，而是在乎孩子對待考試的態度，感嘆許多正義魔人不明究理、為罵而罵，「侵入別人家庭生活，網暴我們家真的對孩子好嗎？」

中華民國護兒御守團協會昨天轉發這名父親暴打孩子影片，昨天深夜也轉貼女童母親洋洋灑灑的自述信，信中提到，錄影是為了給孩子警惕，po網前有詢問過孩子意願，影片拍攝當天也同步傳給班導師，po網設定朋友才看得到，不明白為何影片會外流。

這名女童母親說，外界聚焦在孩子考試第5名、未滿95分而被打，她對外界質疑、批判感到無奈，大家以為是父母在乎成績，其實他們更重視的是孩子對考試的態度，女兒個性較粗心大意，認為寫完就好，從不複檢，考前2周規定手機、平板不能再用，只要家長不在家，孩子還是會偷偷用3C產品，被抓包很多次。考前女兒還是在玩電腦，她有警告女兒「若這次狀況不好，真的會處罰」。

「難道家庭不能有規矩？」這名母親怨，外人眼中看他們打小孩就是恐龍、就是家暴，她相當無奈。她強調處罰有挑比較有肉部位打，手部也挑非慣用手，力道有控制，這些細節班導師都知情。

這名母親指出，事情鬧開後，警局家防官等人都有來關心，也詢問是否要提告傷害、聲請保護令，她也有詢問孩子意見，女兒告訴她「為什麼要提告？」

對於母親說法，網友紛紛感到不以為然，有人質疑這番說詞是在合理化暴行，有人寫到「等你們老了，尿1次褲子打10下好不好」，也有人寫到「看了好想哭，生孩子不是讓父母滿足自己的」。

市府調查發現，當事人無家暴紀錄，已啟動輔導關懷程序，將要求父親上親職教育課程。專家提醒，暑假親子相處時間長、衝突容易增多，更要注意不當管教問題。

新北市家防中心主任許芝綺說，家長過去未以責打為主要管教方式，這次要求孩子的成績，彼此有約定會責打懲罰，但管教方式不恰當，初步評估要求父親上親職教育課程。

清華大學特教中心主任孟瑛如說，這名家長對孩子不只過度處罰，還將影片上網，不尊重孩子隱私權，影片擴散度高，對孩子傷害很深，建議不能只是安排家長接受親職教育，必須對孩子有二級介入輔導。

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