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不滿防疫措施 僧尼朝住持摔椅嗆聲判拘役

記者曾健祐／台中2日電
南投集集慈德寺曹姓比丘尼、蘇姓和尚不滿紀姓代理住持要求訪客填防疫登記，兩人不僅朝紀女摔椅、甚至拍桌嗆聲，台中高分院加重改判30日、20日，全案確定。(記者曾健祐／攝影)
南投集集慈德寺曹姓比丘尼、蘇姓和尚不滿紀姓代理住持要求訪客填防疫登記，兩人不僅朝紀女摔椅、甚至拍桌嗆聲，台中高分院加重改判30日、20日，全案確定。(記者曾健祐／攝影)

南投集集慈德寺曹姓比丘尼、蘇姓和尚不滿紀姓代理住持要求訪客填防疫登記，兩人不僅朝紀女摔椅、甚至拍桌嗆聲要單挑，雙方鬧上法院；法院認為，出家人應比常人更理性化解糾紛，卻因細故大發雷霆，一審依強制罪判曹拘役15日、蘇拘役10日，2審撤銷各加重改判30日、20日，全案確定。

據調查，曹女（50歲）、蘇男（71歲）去年6月在佛寺內，不滿林姓保全要求曹女女兒探視時應依防疫填寫登記，認為紀姓代理住持設置的訪客登記不合理，蘇男還用言語脅迫林男「不然大家車拚看看」，甚至嗆聲「釘孤枝（台語單挑之意）」。

曹女當時也向紀女丟砸椅子，拿塑膠長尺拍打辦公桌並揮舞，脅迫要將訪客登記單交給他們，紀女受到驚嚇報警提告，檢方依強制罪起訴曹女、蘇男。

一審法官審酌，曹女、蘇男都是出家人，應比常人更合法、理性及和平途徑處事，詎料一時情緒失控犯罪，也沒和被害人和解，分依強制罪判處拘役。曹女、蘇男不服上訴二審，但曹女、蘇男都不出庭，檢察官主張一審量刑過輕，應從重量刑。台中高分院認為，曹女、蘇男犯罪事證明確，態度囂張惡劣，犯後否認未道歉，一審判決刑度尚顯過輕，檢察官上訴有理由，撤銷加重改判。

防疫 檢察官

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