高雄男師問學生「破處沒、1天打幾發」 遭認定性騷擾

高雄一所高中男師在課堂問女同學破處沒，男同學一天打幾發手槍，被校方性平調查小組認定性騷擾，他不服提行政訴訟，仍遭高高行法院駁回其請。示意圖。（ingimage）

高雄一所高中的張姓男老師，被多名男女學生投訴在課堂上開黃腔，問女學生「破處沒」，問男同學「打手槍一天幾發」，並遭控訴以下體撞學生、摸屁股等離譜行徑；校方性平調查小組認定張有性騷擾 行為，記申誡1支，且須上性平課程，張不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認校方處置沒問題，駁回其請。

在高雄某高中任教的張姓男老師，於2020年11月間，遭學校3名男女同學向學校控訴涉嫌在課堂上性騷擾，其中女同學指張在課堂上問她「破處沒」；一名男同學則指老師曾問他「一天打幾發手槍」；另一名有著客家血統的男同學則被詢問「客家人是不是都把精液省起來不打？」還有男學生控訴曾被張以下體頂身體、被摸屁股等情事。

校方接獲學生投訴後，組性平調查小組調查，張一一提出辯駁，對於女同學所指被問「破處沒」，張辯解，因當年春節期間，參加高中同學會，得知高中同學娶了年紀相差很大的妻子，於是在開學後於課堂上提及「性行為相關話題」，張強調是對全班談論他高中同學的趣事，未針對該名女同學，亦未提及「破處了沒」等字眼。

張聲稱當時是在課堂上，藉機對學生進行人格教育 ，促進學生對身體自主權之認識，以期學生在資訊取得容易的時代能夠保護自己，並不構成性騷擾。

針對問男同學一天打幾發手槍之事，張說，當時被問的男同學最有反應，也笑的最大聲，該名學生的互動對他的言語並無反感，且於訪談中亦自陳「不覺不舒服」，此行為應不構成性騷擾。

此外，對於問有客家血統的學生「客家人把精液省起來不打」之語，張也辯稱，當時是向該名學生提及「大學學弟於宿舍解決生理需求」及「打手槍」等事，因大學學弟及一位脫口秀網紅的男友剛好是客家人，才提及「客家人」的話題，二者是不同話題，顯有誤會。

校方性平調查小組調查後，認定張對學生有性騷擾行為，記申誡1支，且須上性平課程，且應於6個月內自費完成8小時性別平等教育研習課程及完成10小時心理諮商輔導等處分。

張對校方處置不服，提起行政訴訟，高雄高等行政法院審酌張男行為構成校園騷擾，校方處置沒問題，駁回其請。