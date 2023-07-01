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縱火燒死女友娃 恐怖情人起訴 檢請加重刑期

記者陳俊智／桃園1日電

桃園26歲鄧姓女子與30歲游姓女子感情生變，竟拿出汽油潑灑游女的三歲女兒，造成女童慘死燒成焦屍；鄧女與游女、游父也受到輕重燒燙傷；桃園地檢署昨依殺人、公共危險等罪起訴鄧女，建請法院依兒少法規定加重二分之一刑期，全案將由國民法官審理。

檢警調查，游女與前夫離婚後，帶著三歲女兒回桃園大溪與父母同住，二年前結識衣著打扮偏男性化的鄧女並交往，後來鄧女搬進游家，她們常帶著三歲女童出遊，去年底兩人感情生變，經常有口角，游女不願藕斷絲連，提出分手，但鄧女不同意。

今年2月7日，兩人在游女住處房間談判發生口角，鄧女拿出汽油潑灑家具縱火，結果火勢一發不可收拾，三歲女童逃生不及，命喪火場變焦屍。

鄧女自己也被大火波及，全身超過30%燒燙傷，游女全身有90%燒燙傷，游父為了救孫女，拿滅火器衝火場，手、頸也被灼傷。

鄧女落網後辯稱，不曉會那麼嚴重，但檢警調查她事發前已恐嚇游女，並揚言縱火燒死對方全家，1月時就已買汽油朝游女家中寢具潑灑，2月縱火用的汽油還是一月用剩的。

另外，鄧女明知游女與三歲女兒躲在被子裡，仍朝被子潑灑汽油點火，見游女想救女兒，還出手拉住對方，以環抱方式阻止對方，導致三歲女童未能及時搶救被燒成焦屍，主觀上有殺人故意，涉犯殺人罪。

縱火

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