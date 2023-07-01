我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

台版柬埔寨案／警所長與律師涉貪汙、洩密等罪被起訴

記者李隆揆／台北1日電
涉嫌勾結詐團的寧夏派出所前所長葉育忻。本報資料照片【作者：杜建重，日期：2023-07-01，數位典藏序號：20230504160847518】
涉嫌勾結詐團的寧夏派出所前所長葉育忻。本報資料照片【作者：杜建重，日期：2023-07-01，數位典藏序號：20230504160847518】

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案昨天第二波偵結，檢方查出，綽號「藍道」的主謀杜承哲，買通台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，將打詐行動洩密給杜男；詐團律師陳士綱則透露相關偵查內容給杜男，協助杜男勾串共犯與證人，昨天依貪汙、洩密、洗錢等罪起訴八人。

這起震驚社會、不法所得近4億元的台版柬埔寨豬仔案，士檢去年底首波偵結，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織等罪，起訴詐團高層「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋共29人。檢方再追出幕後首腦是年僅28歲的杜承哲，聲押禁見杜男及黨羽獲准。

起訴指出，杜承哲成立詐欺「水房」，向不特定民眾取得人頭詐戶，配合境外詐團層層洗錢，為避免金融帳戶提供者吞錢，同樣派人「控車」，拘禁帳戶人頭，至少32人受害。

葉育忻2020年起擔任寧夏路派出所長時，明知杜承哲是詐團主謀，卻收賄上警政資訊系統查找資料，將打詐專案行動透露給杜男，還在所長辦公室內，用公務電腦偽造「士林地方法院交保單」，透過通訊軟體輾轉傳給杜男行使，用來告知境外詐騙配合對象，水房的人都出來了，可以繼續合作。

葉育忻和杜承哲多次相約派出所辦公室、後門停車場見面，交付賄款200萬元台幣(下同)，另3萬多顆泰達幣；杜男去年中還送220萬元的賓士車給葉男，葉男為掩蓋犯行，找來劉姓女子借名登記，再以150萬元將車子賣出，劉女從中朋分68萬元；劉女還申請虛擬錢包，代收杜男匯入的虛擬貨幣贓款，再輾轉匯給葉男。

律師陳士綱派事務所其他律師為杜承哲等人辯護，呂姓女共犯落網接受偵訊時，由張姓律師回報呂女偵查內容，陳男通報杜男說「呂女就是認自己的」，讓杜男勾串共犯與證人，躲避檢警查緝；陳男也透過虛擬貨幣錢包收受杜男24萬多顆泰達幣，再洗錢轉匯到自己的帳戶。

檢方痛批，警察維護社會治安，備極辛勞，律師依法執行職務，備受社會推崇，不容許極少數害群之馬罔顧法律專業或職務倫理，知法犯法，危害社會治安。在押的杜承哲、葉育忻等人起訴後移審法院，法官裁定杜、葉等六人繼續羈押。

虛擬貨幣 警察 詐騙

上一則

縱火燒死女友娃 恐怖情人起訴 檢請加重刑期

下一則

媽祖球領航 台東熱氣球嘉年華開幕

延伸閱讀

不滿臉書「雙標」 柬總理洪森自砍帳號 放話可下令封鎖

不滿臉書「雙標」 柬總理洪森自砍帳號 放話可下令封鎖
中國研究員在日涉洩密被捕 中使館：已探視該研究員

中國研究員在日涉洩密被捕 中使館：已探視該研究員
以市價1.5倍代為發送 電信商替詐團發千萬筆簡訊

以市價1.5倍代為發送 電信商替詐團發千萬筆簡訊
新聞評論／行政機關怠惰 台灣淪詐騙王國

新聞評論／行政機關怠惰 台灣淪詐騙王國

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵