女同事遭前上司性侵 按摩女出庭說謊幫脫罪被判4月刑

楊女因出庭作偽證，被法院判刑４月。(記者張議晨／攝影)

高雄郝姓男子到一家高檔按摩會館消費，被控涉嫌性侵 服務的按摩妹，同在會館上班的楊姓女子，念在郝男曾經帶過她，出庭幫郝男作偽證脫罪，被法官當庭拆穿送辦，高雄地院依偽證罪判楊女4月有期徒刑。

判決指出，郝男曾在這間會館擔任主管，2019年11月25日深夜11點，王男到這家會館消費，點了一名按摩妹幫他服務，卻趁機在包廂內對按摩內性侵，後來按摩妹趁郝男離開包廂時，打電話向男友求救，男友協助報警，警方當天就在會館地下室逮捕郝男。

一審法官認定郝男性侵按摩妹，依強制性交罪判刑4年6月，郝不服上訴，二審合議庭考量他已賠償50萬元，撤銷一審判決改判徒刑3年2月，經上訴最高法院後全案定讞。

全案審理時，一審法官曾傳按摩妹的楊姓女同事作證，楊女出庭時，卻幫帶過她的郝男說話，出庭謊稱按摩妹當時跟她說「胸口因為留下草莓，怕回家被男朋友打，才會跟男朋友講了這件事情，她男朋友才趕快報警」。

楊女作證時，不時把眼神飄向律師和郝男等指示，法官查覺後打斷楊女證詞，認定她涉犯偽證罪送辦。高雄地院審理時，楊女坦承犯行，還說自己會向按摩妹道歉，她也職辭離開會館。

雄院法官認為楊女無視性侵被害人所受創傷，反以虛偽證述方式阻礙司法查證，讓正義無法伸張，因此不同意律師請求給予緩刑的機會，依偽證罪判她徒刑4月，可上訴。