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專找離婚美魔女 大學教授獵豔9人 還組渣男群組炫耀

記者張議晨／高雄28日電
吳姓教授接連和9名女子發生婚外情，高雄高分院宣判要賠妻子。圖為高雄高分院。(本報資料照片)
吳姓教授接連和9名女子發生婚外情，高雄高分院宣判要賠妻子。圖為高雄高分院。(本報資料照片)

中部某私立大學吳姓教授接連和9名女子發生婚外情，還向學校同事炫耀，創立「渣男俱樂部」群組，炫耀自己獵豔過程，吳妻發現後氣炸提告，向吳男及朱姓、陳姓女子求償200萬元，一審法院判3人應賠200萬元，吳不服、上訴，高雄高分院今宣判，改判吳及其他2名女子須賠償150萬元確定。

判決指出，吳男原本在南部某私立科大電機系任教，前年1月，吳男突然對妻子提出離婚，還避不見面斷絕金援，妻子起疑破解他的手機，發現他從2020年12月至隔年2月間，不僅同時和朱女、陳女發生婚外情，還連劈7名身分不明的女子，揭發吳男這段荒淫過往。

吳妻發現，吳男將多段婚外情當成戰績向葉姓、王姓及科大何姓副教務長等人宣傳，甚至邀請有家庭的男性朋友加入「渣男俱樂部」群組，不僅炫耀「沒有這些情婦，我早就崩潰了，我都找離婚的美魔女，風險最低，40歲」，還請副教務長幫忙出謀劃策甩掉暈船的炮友。

前年12月，吳妻提告，揭發吳的行為，並以吳姓教授朱姓、陳姓2女子侵害她的配偶權，打民事訴訟，要求連帶賠償200萬元。根據吳男手機紀錄，當時他至少與陳姓、朱姓等9名女子交往。

吳姓教授在妻子提告後，起初未辯解妻子所提的通訊對話內容及照片，後來在法院審理期間，才表示有造假可能，認為他沒侵害配偶權，並稱與妻子所指的女子，只是業務關係。

法官根據吳男的LINE對話紀錄，及和朱姓、陳姓2女子分別出遊的照片，認為對話紀錄與吳妻所講的大致相同，認定應為真實。

一審高雄地院認定，吳短短數月內透過交友軟體，同時與高達9名女子發生性關係或婚外情，甚至與友人共議，對外遇對象如何始亂終棄的方法，判決吳姓教授要與陳女、朱女各連帶賠償吳妻50萬元，吳男另要賠償妻子100萬，合計3人判賠200萬元。

吳男上訴，高雄高分院今宣判，吳男與陳女、朱女連帶給付部分維持原判，吳男應賠償妻子100萬元部分改判賠50萬元，合計3人要賠償吳妻150萬元確定。

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