殺妻9刀還開直播給雙親、岳母看 越南移工判14年徒刑

越南籍移工范文達（PHAM VAN DAT） 認為劉姓妻子（LUU THI KIM OANH）外遇，用手機三方視訊通話，告知父母和岳母「妻子有別的男人」後，拿水果刀猛刺妻子九刀致死。(本報記者翻攝)

越南 籍移工范文達（PHAM VAN DAT） 認為劉姓妻子（LUU THI KIM OANH）外遇，用手機 三方視訊通話，告知父母和岳母「妻子有別的男人」後，拿水果刀猛刺妻子9刀致死。士林地方法院依殺人罪范14年徒刑，執行完畢後驅逐出境，台灣高等法院今駁回上訴。

范文達（29歲）懷疑25歲的妻子外遇，且向仲介借錢，2021年11月23日晚上9點多先在汐止康寧街宿舍與妻子口角，妻子的同事「阿草」上前勸阻，兩人轉往范的公司宿舍一處貨櫃屋廚房談判。

在廚房內，范文達的同事阿俊苦勸「清醒再談」，但范查到妻子手機內的曖昧訊息，又質疑為何工作數個月，才賺8千萬元越南盾。

阿俊證稱，現場有三把刀，他趁范一度離開廚房，藏起第一把刀，但范回來後，又拿了廚房的2把刀，一長、一短放置茶几旁。范視訊時一直壓著刀子，最後阿俊只拿走短刀，范拿第三把刀殺妻。

證人們說，范先打視訊電話告知父母、岳母等三人「媳婦、女兒外遇有別的男人」。岳母說「如果外遇是事實，范做什麼，女兒自己要承擔」，范父則說「可以的話就在一起，不行就離婚」。

第二次視訊通話，范文達同時打給雙方家長同時三方通話，要求范母叫女兒起床，讓小孩見劉妻最後一面，但女兒在睡夢中沒有參與視訊，范又讓岳母和劉妻「道別」。

范不滿妻子，拿手機視訊時，對著鏡頭說「這是你媳婦、妳女兒，我說得到做得到」另一手突然拿起茶几旁的第三把刀，刺進坐在左側的妻子胸口。

劉妻遭刺第一刀後站起來、隨即倒地，阿俊見狀立刻說「不要亂來，我去找人」范原本轉身一、兩步，又回頭上前補刀，猛刺妻子胸口。

阿草尖叫，阿俊聽聞慘叫聲衝回廚房，上前緊抓范的腰肚，想強拉范離開廚房，但情緒激動的范反抗，甚至搶走兩名證人的手機，直到看見倒臥血泊的妻子沒了動靜，淡淡地說了一聲「好了…」。

阿草衝到路上請路人幫忙報案，范再度打電話回越南，照現場畫面給家人看，隨後逃回宿舍。警方獲報前往宿舍逮人，范認罪。

士院認為范因感情、財務問題就下手殺人，除剝奪生命，也造成其他親友和小孩無可回復的心理傷痛，考量他惡性未達永久監禁、隔絕於社會必要，判他14年徒刑。

案經上訴，高院 今維持一審見解，范仍被判刑14年。