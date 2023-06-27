士官疑尋短 與同寢室友雙亡 同袍家屬質疑遭牽連

陸軍10軍團26日有兩名士官在寢室昏迷，送醫不治，檢察官安排擇日解剖，釐清死因。(本報資料照片)

陸軍10軍團第5支援指揮部運輸群兩名陳姓士官，昨清晨早點名未集合，幹部前往寢室找人，發現兩人已無生命跡象，送醫不治，現場發現1封遺書及1支鋼瓶，遺書經查為33歲陳姓士官所寫。檢察官 昨下午相驗，另名死亡的29歲陳姓士官家屬質疑，是遭同寢同袍無辜牽連，提告疑似尋短的士官殺人，檢方指示擇日解剖釐清。

檢警調查，兩名陳姓士官都是陸軍10軍團志願役官兵，服役多年、在同單位服勤，也安排同住在台中大雅營區寢室。昨天清晨部隊早點名，兩人集合未到，幹部前往寢室找人，發現兩人昏迷，分別倒臥在躺椅及床上，屋內有1封遺書，經比對字跡，疑由33歲陳姓士官所寫，室內還有1支裝有一氧化碳的鋼瓶。

軍方幹部立即施以心肺復甦術，並通知救護車送醫，但經急救兩個多小時兩人均不治。檢方昨天下午與軍、警、家屬相驗遺體，初步認定33歲死者一氧化碳中毒，疑尋短身亡，家屬沒有意見。同寢室29歲陳姓士官，家屬提出殺人告訴，質疑是遭無辜牽連。

檢方指示調取營區監視器，查扣死者手機 、訊問營區人員，並前往營區勘查，針對29歲死者部分安排解剖，釐清死因。

29歲陳姓士官姊姊昨在臉書 發文，質疑弟弟有兩名幼子，無菸酒等不良嗜好，「怎麼能這樣帶走他」，家屬向檢警說，死者前一天晚上還與妻子通電話，無尋短理由。

陸軍第10軍團表示，對意外深表遺憾、不捨，第一時間已與家屬聯繫，全力配合調查，協助家屬辦理後事。

據統計，今年至4月，軍方已肇發3起官兵自戕案，陸軍兩件、空軍1件。若10軍團案遺書情節屬實，是軍中今年第4起自戕案。