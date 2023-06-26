衣物炸爛…竹北氣爆少年裸逃「皮變白」向鄰居借浴室畫面曝
新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，他的舅舅也是大樓管委會主委彭梓銨昨現身社區外，紅著眼眶說，陳孝順又體貼，第一時間全身是白的，「當下沒有皮了！」陳姓少年最新向鄰居陳阿嬤求助的影像也曝光，陳阿嬤說，「他全身是血，皮膚也脫落了，不停哀嚎地跟我借浴室沖水」。
根據最新曝光畫面指出，前天早上8時30分，陳姓少年媽媽先跑向鄰居陳阿嬤求援，嘴裡直喊「好燙」、「浴室在哪」，不久後只見少年全身衣服都被炸破，身上皮膚也都明顯變白，身上還有垂掛的衣物，接著就跑進陳阿嬤家中借用浴室。
接著8時33分，媽媽先倉皇逃至社區大樓，兒子裸著上身緊接在後，接著媽媽趕緊拿社區水管，幫陳姓少年沖水降溫，由於遲遲未等到救護車，陳母當機立斷，騎機車載著兒女3貼直奔竹北東元綜合醫院，也因情況危急，三人一度顧不上戴安全帽。
「他全身是血，皮膚也脫落了，不停哀嚎地跟我借浴室沖水」，隔壁鄰居陳阿嬤形容，氣爆後，少年被媽媽抱到家裡拍門求救，全身已被炸得體無完膚且一絲不掛，連衣服都燒掉了；她看了嚇一大跳，她二話不說，趕快帶兩人進浴室，沖水過程中少年仍有意識，但痛苦得不斷哀號呻吟。
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