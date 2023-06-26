禮儀師要女同事扮往生者 教穿壽衣卻趁機指侵

高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

高雄王姓禮儀師4年前帶一名剛入職的新人女同事，王男當時要女同事扮演往生者，他則指導女同事如何穿壽衣，卻被控趁機摸胸、摸下體，最後指侵得逞，橋頭地院一審判王3年10月，強制猥褻部分則判無罪，案經高雄高分院審理，合議庭認為王男曾於工作時猥褻女同事，從重改判4年2月。可上訴。

判決指出，女同事2019年5月到這間禮儀公司任職，由王男負責指導，有次王男藉由指導機會，在值班室內由他與女同事輪流扮演往生者，由他示範如何為大體穿壽衣。

等到女同事扮演往生者躺在床上時，王男卻趁機摸胸、摸下體，最後不顧女同事反抗，強行將手伸入女同事私處指侵得逞。

不僅於此，他還趁指導女同事開車、抽菸、用餐時，趁機襲胸女同事，還從後方環抱將手伸入女同事下體，總計從同年6月至7月，至少猥褻女同事3次。

事後女同事不願再隱忍報警提告，橋頭地院審理時，王男否認指侵，稱當時他是扮演往生者，讓女同事練習如何穿上壽衣，並非摸胸或性侵 。

但法官根據醫院鑑定報告，認為女同事事後出現創傷後壓力反應，且案發後還向分手多年的前男友訴說遭王男侵害的過程，可見她對遭王男性侵一事耿耿於懷。

橋院法官綜合事證，認定王男當時趁女同事扮演往生者時指侵得逞，至於其他猥褻部分，則因罪證不足，被判無罪。

檢方及王男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為王男涉嫌指侵得逞，刑度不變，涉及猥褻部分，則認定王男確實有趁機撫摸女同事私處，依強制猥褻罪判刑8月，併執行刑4年2月，其餘2次猥褻，仍然認定罪證不足，維持無罪，可上訴。