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竹北氣爆火警11起 7人輕重傷 縣府：為受災者聲請國賠

記者巫鴻瑋、陳俊智／新竹25日電
新竹縣竹北市24日發生大規模瓦斯外洩，引發中正東路一棟住商大樓氣爆火警，警消獲報後趕往現場灌救滅火。(圖：新竹縣消防局提供)
新竹縣竹北市24日發生大規模瓦斯外洩，引發中正東路一棟住商大樓氣爆火警，警消獲報後趕往現場灌救滅火。(圖：新竹縣消防局提供)

新竹縣竹北市昨天上午發生大範圍瓦斯外洩，進而引發一起氣爆事故及11起火警，共7人輕重傷，有3名傷者是氣爆的中正東路「帝王至尊」住商混合大樓住戶，9樓的16歲少年全身9成1燒傷，正在加護病房搶救。新竹瓦斯公司坦承是沙子跑進瓦斯管，造成瓦斯加壓站軸流閥皮膜受損，導致壓力突增、管線接頭脫落，瓦斯才外洩，不排除現場有人開關引起的微量火花或有點火等，釀成氣爆。

竹北市民原以為事故已結束，但昨下午又傳多戶瓦斯外洩，市民代表陳禹同早上發現熱水器會噴火花、有異常，傍晚熱水器也突爆炸，排煙管炸到變形，造成人心惶惶。

新竹縣府表示，「帝王至尊」大樓因有安全疑慮，社區住戶昨晚9點前全數撤離，近百戶被安置在旅館或暫住親友家，縣府工務處今天上午將勘驗大樓結構安全。由於肇事的新竹瓦斯公司是新竹縣府100%官股企業，新竹縣府表示會承擔起全部責任，並為受災民眾聲請國賠。新竹地檢署昨也主動偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵查。

竹北市中正東路這棟大樓的9樓，昨天上午8時許傳出氣爆，玻璃、鋁門窗炸飛到對街7、8公尺遠，1人受傷送醫，其餘住戶目前全部疏散，上午10時許又傳屋內冒煙。3樓住戶說，「聽到巨響以為飛彈打過來，嚇死了」。

根據住戶和店家的監視器畫面顯示，1名男子步出戶外時，瞬間發生氣爆，樓上瞬間掉下大量殘骸，連窗戶都被炸飛，1樓停放的機車也慘遭波及，爆炸範圍大，連馬路對面外住家也遭受波及。除了中正東路，台元街、三民路、文化街、光明2街等附近街廓都有瓦斯外洩情況。

消防人員進入氣爆的9樓民宅，只見房子已被炸到面目全非，大樓結構疑似受損，牆壁被炸倒，連接樓上樓下的天花板、地板都隆起變形，10樓、11樓陽台也被氣爆的火勢波及燒毀，冷氣機也被炸飛，現場滿目瘡痍。

中正東路這棟大樓屋齡28年，共85戶，爆炸的是B棟9樓臨路住戶，事發時有1名16歲陳姓少年在家。陳姓少年的舅舅、大樓管委會主委彭梓銨見外甥受重傷，忍不住向政府喊話「政府真的要出面處理」。他說，大樓今年才做完消防安檢，絕對不是大樓或住戶的問題造成氣爆，外甥睡夢中遭遇氣爆，已送醫插管治療。

他表示，當時屋內還有少年的姊姊和媽媽，2人也受傷，但傷勢較輕微，事發後，母女2人救出少年自行送醫，起火點應該是少年的房間。

大樓9樓住家因氣爆被炸到面目全非，1名16歲陳姓少年全身超過9成燒傷，仍在加護病...
大樓9樓住家因氣爆被炸到面目全非，1名16歲陳姓少年全身超過9成燒傷，仍在加護病房搶救。(記者巫鴻瑋／攝影)

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