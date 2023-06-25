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募資平台募300萬台幣 賣家跳票不起訴

記者柯毓庭／新北25日電
「疊疊鍋」目前仍掛在知名募資平台嘖嘖上，至今仍有消費者未收到退款。(記者柯毓庭／攝影)
「疊疊鍋」目前仍掛在知名募資平台嘖嘖上，至今仍有消費者未收到退款。(記者柯毓庭／攝影)

知名募資平台嘖嘖進行募資專案「疊疊鍋」，標榜創新生產雙電壓100V－240V折疊鍋，獲千人贊助、募資300多萬台幣，因設計窒礙難行、疫情等問題，僅研發出單電壓折疊鍋，贊助民眾至今未收到退款或實物交付，消保會轉介民眾透過刑事提告廠商詐騙，但業者主觀上無詐欺犯意，獲新北地檢署處分不起訴。

檢方調查，「疊疊鍋」募資的青沐創意行銷高姓負責人，被控2019年8至12月，在嘖嘖平台上邀集不特定公眾贊助，聲稱贊助金額達標後，會開始製作疊疊鍋商品，並將製作完成的商品出貨給贊助人，但在募資完成後卻拒絕出貨，亦未退還費用。

檢方偵查期間，高男否認有施用詐術，他說，當初有陸續與工程師聯絡產品設計、生產，但遇到疫情，加上疊疊鍋募資標榜是「雙電壓」，真的無法生產，導致計畫失敗。

高男供稱，他與大陸廠商洽談時，有付廣告、打樣等費用，還要將募資款項的8%給嘖嘖平台，在確認無法生產後，他也有陸續開始退款，因嘖嘖平台不負責退款，他需要取得贊助人銀行帳戶，才能一筆筆慢慢退款。

檢方調查，高男確實有出境到大陸，也有支付其他公司外觀開發、設計等費用，且高男有出示退款等文件，認定高男無詐騙意圖。

檢察官指出，募資平台不像大型購物網站有保障，僅負責協助媒合廠商與民眾，若真有不肖業者行騙，再偽造國外廠商證明，檢方無從查證，建議民眾在消費購物時，還是挑選有保障的大型購物網站。

律師陳建良說，募資平台爭議較常見的就是欠錢不還，屬於債務不履行，若對方延遲出貨、不出貨或不退款，其實都有民事請求權救濟。但有檢察官說，民事訴訟須自己舉證，在金額小的情況下，沒法律專業的民眾往往選擇自認倒楣。

疫情 詐騙 檢察官

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