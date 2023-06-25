竹北氣爆 楊文科挨批隱瞞在日本 縣府：從頭到尾沒隱瞞

楊文科24日晚間趕回竹北在縣長公館召開緊急會議。(圖：竹縣府提供)

新竹縣竹北市昨發生嚴重氣爆意外，由新竹縣副縣長陳見賢第一時間指揮坐鎮，並稱縣長楊文科前陣子確診，且另有行程，才未第一時間到事故現場。不過楊實際是前往日本 ，晚間趕回竹北，被議員批隱瞞出國。新竹縣府新聞處稍早回應「從頭到尾沒隱瞞，只是不想失焦」。

新竹縣府新聞處長魏文元強調，縣府從頭到尾沒隱瞞，只是不想失焦，災後第一時間縣府以處理救災、安置及確保安全為優先，縣長也即時指示各局處全力救援。

魏文元說「副縣長說縣長確診也是事實，前一陣子縣長確實確診，幾天後即康復」，她指出不管是縣長確診，或人在國外，都照樣及時處理公務，如今縣府當務之急是協助住戶盡快災後復原，回復正常生活。

據了解，楊文科在今天事發後第一時間人在國外接獲通報竹北發生氣爆意外，隨即取消後續在國外的行程，搭乘班機返回台灣，並在晚間9點30分抵達竹北，隨後9點40分在縣長公館召開緊急會議。

會議上楊文科指示全力救災，並要求各局處給予災民協助，晚間11時許會議結束後也宣布，承諾災民所有損失由縣府承擔，由新竹瓦斯公司建立單一窗口受理賠償，並提供災民後續心理諮商。