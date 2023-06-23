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阿堂鹹粥老闆欠債 商標移轉兒子敗訴

記者邵心杰／台南23日電
台南小吃人氣店「阿堂鹹粥」因債務關係，債權人聲請拍賣商標，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認損及權益告上法庭。(記者邵心杰／攝影)
台南小吃人氣店「阿堂鹹粥」因債務關係，債權人聲請拍賣商標，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認損及權益告上法庭。(記者邵心杰／攝影)

台南「阿堂鹹粥」張春堂父子積欠銀行百萬債務不還，債權人三次拿「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，從165萬砍到65萬都沒人買，債權人去年再次聲請強制執行，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認為債權受到詐害，憤而向法院提告，法院判張春堂父子敗訴，須塗銷商標移轉登記。

債權人主張，張春堂大兒子1996年找父親當連帶保證人，向銀行借貸221萬元，卻未按期繳款，積欠本息100萬多元外加違約金，215年銀行將債權轉讓給資產管理公司，前後轉了四手。

2012、2013、2017年間，債權人向法院聲請對「阿堂鹹粥」商標權強制執行，但公開拍賣均流標，去年10月再聲請強制執行，沒想到卻收受法院通知，指商標權已移轉張春堂另名小兒子身上，而張春堂除了商標權財產外，無其他可供執行標的。

債權人主張，張春堂明知負有債務，竟將商標權無償移轉登記給小兒子，損害資產管理公司，向法院聲請回復原狀。

張春堂指出，他在2000年以其名字「阿堂」向智慧財產局申請註冊商標，2012年間因身體無法負荷，將店全部生財器具、連同商標權以20萬元讓與小兒子，經營迄今。

張春堂主張，「阿堂」是以他本人名字命名，有其專屬性，加上製作的各式虱目魚小吃，也以特別配方烹調，口味異於其他店家，一般人取得該商標也難以發揮其商業利益，價值有限，他以20萬元作價讓與小兒子，未損害債權人的利益。

台南地院認為，依據張春堂父子提供智財局標章權移轉契約書記載，「茲讓與人同意將其所有的註冊阿堂鹹粥商標標章無償移轉予受讓人」，足認張春堂是無償將商標權移轉給小兒子。

張春堂雖辯稱以20萬元將「阿堂鹹粥」商標權讓與給小兒子，並以小兒子銀行帳號交易明細為證，但該明細僅能證明當時有從帳戶提領現金，但無法證明小兒子有交付；且張春堂父子皆未於言詞辯論到場，依民事訴訟法一造辯論判決，張家父子敗訴。

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