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金馬導演被爆性侵 硬上女生後「帶去精神病院探母」

記者陳建嘉／台北23日電
導演游智煒遭控涉嫌性騷與性侵。（取材自臉書）
導演游智煒遭控涉嫌性騷與性侵。（取材自臉書）

台灣#MeToo事件燒不停，從政壇到演藝，曾拿過金馬獎，並執導影集「地獄里長」的其中一位導演游智煒，被控訴性騷擾和性侵。雖然游智煒在臉書致歉，不過受害者不停冒出來，即便他將過錯歸咎於童年父母多次自殺，剖析自己內心充滿寂寞跟孤獨，因此缺乏對愛的正確認識，完全缺乏對愛的正確認識；但受害者批評「沒人須承擔你的童年創傷」，更傳出在硬上完某位女性之後，會直接把女生帶去精神病院看自己的母親。

更有受害者表示，目前已知有20多人受害，「很多情節嚴重，大家很害怕，不方便現身」，游智煒一開始卻沒有任何表態，還在昨日中午於IG限動放出「端午節立蛋照」應景。

一直等到22日晚間8點50分，在「地獄里長」劇組發出譴責聲明，許傑輝戲份刪減，游智煒導演更直接除名。導演游智煒在晚間9點才發文道歉，內容提到，「童年跟著做生意失敗自殺多次的父母四處躲債，國中畢業就逃離精神出狀況的他們獨自生活，但心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。」

游智煒道歉全文。（取材自臉書）
游智煒道歉全文。（取材自臉書）

但其實稍早，游智煒曾在臉書發文表示，「如果認為用現在這些人被爆開的惡行，就可以阻止別人做更多壞事，我覺得這問題大了，不但可能嚇阻不了，也沒有辦法導正已經發生的行為，然後可能會造成更多不好的影響。人往往是在傷害別人跟滿足自己之間做選擇，你可以選擇不傷害別人，但你當選擇時，其實你正在傷害別人只是自己不自知。所以才說更重要的，不是撻伐不是刑求，是教育。」被認為袒護加害者，沒想到自己的所作所為隔沒多久就被揭露。

游智煒在端午節悠哉立蛋。（取材自Instagram）
游智煒在端午節悠哉立蛋。（取材自Instagram）
導演游智煒遭控涉嫌性騷與性侵。（取材自臉書）
導演游智煒遭控涉嫌性騷與性侵。（取材自臉書）

導演 臉書 性騷擾

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