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宜蘭補習班餵利他能 增至5學童

記者陳敬丰、鄒尚謙／台北22日電
宜蘭縣某補習班，疑給學童吃下「利他能」錠。(圖：衛生局提供)
宜蘭縣某補習班，疑給學童吃下「利他能」錠。(圖：衛生局提供)

宜蘭壯圍鄉一家補習班擅自餵食學童三級管制藥品「利他能」，經查，被餵藥的學童從2人增加到5人，另有18名學童家長要求篩檢，已聯絡其中11人安排受檢，預計下周結果出爐，其他人後續聯繫安排。縣府也監測全縣管制藥品流向，家長有疑慮可洽教育處協助。

據了解，業者稱藥品來源是同班同學的「剩藥」，指有學童經醫師開立處方箋取得利他能，帶到補習班給教師保管，教師將藥給該生使用後，覺得能改善專注力，便將剩餘藥品少量餵給其他未經醫師開立處方的學童，數量大約是四分之一到三分之一錠，且聲稱只餵一次。

不過藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，除非病患特意不吃藥，否則其他同學服用剩藥的可能性不高。藥師公會全聯會副秘書長邱建強也說，「利他能」具有集中注意力等功效，又被稱為「聰明藥」，主要用來治療過動症，醫師依照小朋友年紀、體重等資料，精準開立藥物劑量，才能有效控制病情，很難出現剩藥。

縣府表示，該補習班學童皆可免費篩檢，費用由補習班支付。近期也將開短期補習班不適任人員認定委員會，討論相關教職員應負的責任。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，其他補習班學童家長若有意願，可與教育處聯繫，確認有無用藥事實，再安排檢測，視案例狀況決定由何單位付費，一般一人次3000元。

外界傳言利他能是「兒童古柯鹼」，有成癮性並危害神經系統。宜縣藥師公會理事長楊永安指出，此說有待商榷，利他能雖是管制藥，但非禁藥。食藥署副署長陳惠芳則說，「利他能」屬第三級管制藥品、毒品，如果用來治療，須經醫師診療後，開立處方使用；非醫藥、科學上的使用，即屬毒品。

教育處長簡信斌表示，衛生局已確認全縣管制藥品流向，未發現異常流出。宜蘭地檢署仍在調查中，據了解，補習班雖未經醫師開立處方餵食利他能，但仍屬基於藥品需求使用，並無濫用藥物情況，全案會朝違反醫師法偵辦，而非毒品危害防制條例。

毒品 教育 篩檢

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