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炎亞綸涉強制性交少年 檢方主動分案調查

台灣新聞組／台北22日電
炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。（記者李政龍/攝影） 李政龍
炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。（記者李政龍/攝影） 李政龍

男星炎亞綸被爆強制性交未成年少年、拍攝性愛影片外流，若行為屬實，涉犯兒少性剝削防制條例及刑法妨害性自主罪，屬非告訴乃論。士林地檢署昨主動分案，由婦幼專組檢察官指揮台北市婦幼警察隊，持續蒐集相關事證偵辦。

炎亞綸演藝生涯也受到重創，國際青年商會昨宣布撤銷他去年獲頒的「十大傑出青年」，外送平台和公視也紛紛終止合作，台東熱氣球嘉年華的壓軸演出也遭取消，他原定下周出席KKBOX風雲榜記者會擔任特別嘉賓，昨主辦單位宣布「因故延期」，是否撤換炎亞綸則未多加說明。台南市長黃偉哲祝福畢業生的影片也有錄製炎亞綸的畢業祝詞，台南市政府也緊急下架。

一名檢察官說，刑法規定16歲以下不可發生性行為，16至18歲可合意性行為，網紅稱當年16歲，雖然兩人交往，卻發生違反意願的強制性交，被告觸犯刑法221條妨害性自主違反意願性交罪，處三年以上、十年以下徒刑，即便男女朋友或夫妻，只要違反意願有性器官交合性交，同樣犯此法。

他說，對未成年者拍攝性愛私密影片均違法，若違反意願，例如被害人在影片中「臉很臭說不要」，被告觸犯兒少性剝削防制條例第36條，最輕本刑七年，得併科500萬元（台幣，以下同）以下罰金；即便被害人同意，例如和顏悅色，甚至幫忙喬鏡頭或配合換姿勢，被告仍違法，處一年以上、七年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。

炎亞綸出身自偶像團體「飛輪海」，因大砲性格，時常針砭時事，其中最著名的是他的「雨水引發地震說」，起初被酸民嘲諷常識不足，後國際期刊證實此論點，炎亞綸地位一夕翻轉，被網友戲稱是「炎P」、「地質學家」。但在今年2月蛋荒期間，他貼文表示「自己天天都吃得到蛋，我是吃一個幻覺嗎？」引發網友批評，他也隨後發文道歉。

炎亞綸 檢察官 警察

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