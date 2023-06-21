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涉逃漏稅 金錢豹創辦人 1小時湊億元交保

記者陳宏睿／台中21日電
金錢豹酒店。(本報資料照片)
金錢豹酒店。(本報資料照片)

台中知名酒商國泰洋酒與金錢豹等多間酒店涉以「跳開發票」方式逃漏稅，金額超過22億元，檢警今年4月底帶回72歲金錢豹創辦人袁昶平，袁強烈否認涉案，強調已非金錢豹負責人，遭檢方聲押獲准；袁事後態度軟化，繳回犯罪所得，檢方聲請以1億元交保，昨天獲法院裁准，袁1小時湊足，重獲自由。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，袁昶平已繳回犯罪所得1億638萬元，檢察官考量袁年事已高及其健康狀況，因此建請法院准許袁以1億元交保候傳、配合調查。

台中地院行政庭長李進清說，法院昨天下午4時許裁准，袁昨下午5時湊足保金，法院開出釋票放人。

袁昶平昨在家人陪伴下搭車離開看守所，交保後紛紛接到友人關心電話，袁對於獲保過程、案情細節未多談，僅淡淡的說「感謝關心，已經平安到家」。

由於袁繳回犯罪所得，外界判斷袁對於案情已有一定說明，檢方認定相關蒐集證據已經完備，加上袁羈押期將屆滿，才同意以1億元交保。

台中地檢署年初針對國泰洋酒與金錢豹等47間酒店涉嫌逃漏稅案，展開大規模搜索，國泰洋酒負責人劉榮祺1月時被羈押，2月時認罪以1億元交保，繳回犯罪所得8000萬元，劉5小時內湊足保金。

金錢豹創辦人袁昶平被檢方認定，涉犯違反稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐罪、商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪，訊問時袁堅決否認涉案，被檢方聲押獲准，直至昨天獲保遭羈押54天。

檢察官

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