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宜蘭補習班餵2童吃利他能 縣府下令停招送辦

記者陳敬丰、戴永華／宜蘭21日電
宜蘭縣某補習班，疑給學童吃下「利他能」錠。(圖：衛生局提供)
宜蘭縣某補習班，疑給學童吃下「利他能」錠。(圖：衛生局提供)

新北幼兒園餵藥案，讓學童服藥問題受到各界關注，昨傳出宜蘭某文理補習班疑似為提高學童上課專注力，今年4、5月間擅自餵食學童吃「利他能」藥品。縣府表示，目前確定2名學童服用該藥，補習班負責人稱家長知情，但因「利他能」屬處方用藥，須經醫師開立處方不得擅用，除要求該班停止招生，也主動通報宜蘭地檢署偵辦。

據了解，宜蘭縣社會安全網職員日前接獲家長詢問有關孩童過動一事，無意間發現2名來自同家補習班的8歲、12歲國小學童都曾被餵食「利他能」藥品，職員不敢掉以輕心，本月14日通報衛生局，縣府即展開行政調查並通報宜蘭地檢署。

檢方表示，本月15日接獲通報後聲請搜索票，17日前往壯圍鄉該補習班搜查，傳訊補習班負責人、3位家長、3名學童及2名證人釐清案情，當日無保請回。目前全案朝違反醫師法調查，若屬實依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬（台幣，下同，約9.7萬美元）至150萬元罰金。

衛生局表示，該文理補習班疑似為改善學童專注力、提高學習成效，擅自提供學童服用少量藥品，該藥品屬於處方用藥，而該補習班人員未具醫師資格，卻讓學童服用，違反醫師法等規定。

該補習班國中小學生人數106人，有2名國小學童服藥，據縣府轉述補習班負責人的說法，有些家長不願意帶過動兒去檢查，補習班使用「1/4」顆微量藥物給學童吃下，提升學習效果很好。

「利他能」又被稱為「聰明藥」，是治療兒童過動症的常用藥。衛生局長徐迺維表示，過量使用會使中樞神經系統受到刺激，產生嘔吐、焦慮、反射亢進、肌肉抽搐、幻覺、心跳過速等症狀，不過藥效短且代謝快，三至七天可隨尿液排出。

羅東博愛醫院小兒科主任謝錦桐表示，利他能須經醫師評估病人開立，用在適當病人身上可緩解症狀；若未經醫師評估，擅自用在不適當的人或劑量不正確，都可能產生副作用。

衛生局追查該管制藥品來源，但各家醫院診所及藥局都沒有「利他能」管制藥品短少情形。據了解，補習班裡有一名學生具有利他能的處方箋用藥，藥品交由補習班師長管理，負責人是否藉此取得藥物，檢方調查中。

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