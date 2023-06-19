我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

閨密覬覦名牌包設局 直播主遭入室洗劫

記者黃宣翰／台南19日電
鍾姓女子（中）涉嫌台南女主播強盜案，被警方提提到案法辦。(記者黃宣翰／翻攝)
鍾姓女子（中）涉嫌台南女主播強盜案，被警方提提到案法辦。(記者黃宣翰／翻攝)

台南市金華路高級住宅大樓16日下午發生強盜案，1名蒙面男子持刀闖入以束帶綑綁王姓女屋主與她鍾姓閨密，搜刮名牌包及2萬元（台幣，下同，約652美元）現金；警方隔天逮捕許姓搶匪，發現他竟是鍾姓女子男友，全案疑是鍾女覬覦被害人40萬元名牌包，自導自演策畫。

據了解，王姓女子是知名網購平台女直播主，日前剛生產，請保母照顧嬰兒，因丈夫出國，找33歲鍾姓女閨密到家中陪伴。

16日下午3點多，保母外出，王女和鍾姓閨密在家，鍾女下樓拿外送豆花回18樓時，歹徒持刀尾隨進入，用束帶綑綁2人，搜刮40萬元名牌包和2萬元現金逃逸。

王女見歹徒離開用剪刀剪斷束帶，報警並通知一樓保全；當時搶匪剛到地下二樓，見保全員追來，丟下名牌包，逃到停車場駕車逃逸。

警方根據車號查出41歲許姓男子，犯案後開車至桃園殯儀館附近，17日北上逮人，依強盜等罪嫌移送，檢方訊後聲押禁見獲准。

監視器顯示許男從停車場入口步行進入，以大樓感應磁扣直接從地下2樓搭電梯直達18樓。許落網供稱磁扣已丟棄，來源交代不清，警方根據電梯磁卡機紀錄，查出他使用磁扣序號就是王女申請的電梯磁扣，懷疑有內鬼。

再過濾許男手機，發現他和鍾女竟是男女朋友，兩人今年3月間在網路直播購物中結識，LINE對話內容顯示鍾女涉有重嫌。

警方查出，鍾女疑覬覦王女名牌包，利用王女信任取得電梯磁扣拷貝，15日晚間交給許男，16日當天她再叫外送豆花，自導自演，故意讓許男闖入行搶。

鍾女昨上午被警方拘捕，矢口否認犯案，堅稱是許男一人所為，但警方調到她到鎖店拷貝磁扣畫面，依強盜、妨害自由等罪嫌移送，檢方聲押。

王女昨得知相識多年閨密竟是打劫她的主謀難以置信，驚訝說惡心、想吐。

手機 LINE

上一則

拔大鋼牙變賣 掃雷車變祕密基地 雙盜落網

下一則

豪宅保全下藥迷姦女同事 動手前一刻交班同事現身救援

延伸閱讀

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄
高雄某科技大學閨密學姐妹 校園墜樓雙亡

高雄某科技大學閨密學姐妹 校園墜樓雙亡
囂張劫匪 跟蹤偷車再開回入室 持槍威嚇搶走3萬財物

囂張劫匪 跟蹤偷車再開回入室 持槍威嚇搶走3萬財物
關穎合體5閨密 網讚凍齡貴婦團

關穎合體5閨密 網讚凍齡貴婦團

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄