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辱罵學生「髒手別碰我的鞋」 台名校師被起訴

記者柯毓庭／新北18日電
新北市知名私立中學一年級女班導，因在訓話時對學生說「不要用你的髒手碰我的鞋子」，涉公然侮辱罪被起訴。(本報資料照片)
新北市知名私立中學一年級女班導，因在訓話時對學生說「不要用你的髒手碰我的鞋子」，涉公然侮辱罪被起訴。(本報資料照片)

新北市中和區一間知名私立中學一年級女班導，在教室內對學生訓話時，不滿學生碰到她的鞋子，不僅丟衛生紙要學生擦乾淨，又在學生準備擦鞋時將腳縮回，怒罵「不要用你的髒手碰我的鞋」，導致學生心靈受創；新北檢昨依公然侮辱罪起訴這名女老師，罕見建請法院依兒少法加重其刑。

起訴書指出，班導對於學生行為，負有輔導管教權限與義務，進行方式應合於正當輔導管教目的，但這名班導卻當眾以言詞舉動羞辱學生，顯然已悖離教育宗旨，建議法院處以適當之刑。

檢方調查，女老師是一年級班導，遭羞辱的是她班上同學，前年4月15日下午，女班導不滿該學生嘲笑同學綽號，找學生訓話，訓話時學生的腳不慎碰到她鞋子，她不僅要學生蹲下把鞋擦乾淨，就在學生蹲下時，又以羞辱口吻說「不要用你的髒手碰我的鞋」。

學生回家告訴母親，母親認為女班導涉及霸凌，向檢方提告公然侮辱；檢察官原認為構成要件不足，對女班導處分不起訴，告訴人不服聲請再議，高檢署發回地檢署續行偵查。

檢方調閱校園事件調查訪談紀錄，女班導坦承有說學生很髒等言詞，檢方認為，女班導的言行已讓處於同一空間的其他學生見聞，明顯涉犯公然侮辱罪。

學生母親另指控，女班導師曾要求學生一分鐘內將便當吃完，並在讀完秒後禁止再吃便當，也曾要求學生罰站，涉犯妨害自由罪；檢方認為，女班導舉動雖屬不當管教，但未達強暴、脅迫手段，要學生罰站雖違反現今教育不得體罰準則，但並無實質上損害，難認有涉強制罪，處分不起訴。

教育 霸凌 檢察官

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