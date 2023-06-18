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姊弟戀離婚仍同居 同日墜樓身亡 排除他殺

記者王長鼎／新北18日電
新北市汐止區17日驚傳姊弟戀離婚夫妻，雙雙同日從住處墜落身亡。圖為汐止警分局外觀。(本報資料照片)
新北市汐止區17日驚傳姊弟戀離婚夫妻，雙雙同日從住處墜落身亡。圖為汐止警分局外觀。(本報資料照片)

新北市汐止區昨驚傳姊弟戀離婚夫妻，雙雙同日從住處墜落身亡，張姓男子與鄭姓前妻被發現時，全身多處骨折，當場死亡。由於二人墜落地點有些許距離，家屬一度質疑有加工自殺，檢察官會同法醫相驗後，排除他殺，研判是為了財產分配吵架墜樓，且差兩天就是鄭女生日。

據了解，張男（23歲）目前無業，與從事物業的鄭女（30歲）於2020年結婚，婚後沒多久搬到汐止區秀山路居住，這間房產登記在張女名下，2人去年1月雖離婚但仍同居，雙方近來為了離婚財產分配問題爭執不休。

警方在屋內客廳桌上發現多罐紅酒及洋酒，加上樓頂的紗窗被拆下，懷疑二人酒後起爭執，疑賭氣雙雙爬出窗外，從住家高處墜落至隔壁前庭及馬路邊。

警方昨天清晨5時許獲報，指汐止秀山路山區一處樓中樓住家外馬路上，有名男子路倒，警消到場時，發現張男因身體多處骨折，明顯死亡。警方以為張男是樓中樓住戶，上樓後欲按電鈴詢問時，赫然發現鄭女也呈大字型躺在前面庭院，同樣當場死亡。

由於兩人均著家居輕便服裝，初步查看都未攜帶手機、身分證明文件等資料，且周邊也未設置監視器，警方為清查二人身分，費了一番工夫詢查都無所獲，最後依據停放在旁的BMW汽車，以警用行動載具查詢車籍，才查出車主身分是鄭女。

警方再以戶役政系統查詢，發現鄭女去年元月離婚的張姓前夫，與現場男性死者相貌雷同，連忙聯繫二人家屬到場指認，確認死者身分就是鄭女及張男，二人居住在陳屍地點隔壁。

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