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他性侵美容師恫嚇「不做就殺你」逼礦泉水插下體判重刑

記者王駿杰／新竹報導
黃男向越南籍女美容師要求性交遭拒，竟嗆「不做就要殺妳」，先痛毆美容師性侵得逞，之後又逼美容師拿礦泉水瓶插入陰道，還以充電線勒頸持續性侵、毆打對方。示意圖。（取材自ingimage）
黃男向越南籍女美容師要求性交遭拒，竟嗆「不做就要殺妳」，先痛毆美容師性侵得逞，之後又逼美容師拿礦泉水瓶插入陰道，還以充電線勒頸持續性侵、毆打對方。示意圖。（取材自ingimage）

台灣一名黃姓男子2021年9月到新竹縣一間華廈美容工作室，黃向越南籍女美容師要求性交遭拒，竟嗆「不做就要殺妳」，先痛毆美容師性侵得逞，之後又逼美容師拿礦泉水瓶插入陰道，還以充電線勒頸持續性侵、毆打；新竹地院審理終結，黃男辯稱自己只是和美容師性交易，但法官認為他惡性重大，毫無悔意，依強制性交罪判刑4年10月。

法官調查，黃男從事建材搬運，2021年9月7日清晨6時多騎車到新竹縣一處出租華夏，進入從事臉部美容、美甲、背部刮痧的工作室，向越南籍女美容師的房間敲門，進入後要求與對方性交，但遭美容師拒絕。

黃男見狀仍不罷休，竟強行將美容師的衣物脫掉，對方因害怕佯稱要去廁所，再趁隙打開房門，裸身逃跑向對面房客敲門求救，不料頭髮卻被黃拉住，整個人被拖回房間，黃再將房內小冰箱移至門口擋住，藉此防止美容師再次逃跑。

期間，黃男因不滿美容師逃跑發怒，不斷對其臉部打巴掌，並徒手毆打美容師的頭部與身體，還將美容師推到床上恫嚇「不做就要殺妳」，隨後將生殖器插入美容師陰道及肛門，進而強制性交得逞。

之後，黃男又命令美容師拿房間的塑膠礦泉水瓶自行插入陰道內，期間還拿充電線綁住其脖子，持續性侵美容師，於1個小時強制性交過程中仍不斷持續毆打對方，導致美容師從頭到腳渾身是傷。

最後因附近房客不斷聽見美容師的尖叫聲，向管理員反映後前往敲門查看，因美容師剛遭黃性侵，心中極度畏懼，因而告知他人允許黃離去，此時黃才穿好衣服離開現場。

法官審理時，黃男否認性侵，稱他與美容師只是性交易，並沒有毆打對方。法官認為，黃為逞一時色慾，竟不顧美容師感受，以強暴手段違反他人意願而強制性交，用暴力手段造成美容師臉部、身體多處挫瘀傷等傷勢，手段兇殘，絲毫不尊重他人性自主決定權，使美容師身體與心理遭受極大痛楚，惡性重大，且犯後猶飾詞否認犯行，未見悔意，審酌依強制性交罪判刑4年10月。

性侵 越南

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