「覺得那個會很快樂」小時候被舔下體...她長大蒐證告倒父親

一名父親從小舔舐女兒下體，女兒長大懂事後蒐證控告父親性侵。示意圖。（取材自Ingimage）

台灣新北市一名父親舔舐10歲女兒下體，女兒懂事後，蒐證控告父親；法官勘驗父女的電話對話錄音，父親對女兒提的質疑，安撫女兒說「舔下體很快樂」，台北地院認定父親犯罪，判他有期徒刑3年5月。可上訴。

檢方指控，父親是女兒主要照顧者，2008年女兒10歲，在新北市某區住處接續以舌頭舔舐女兒的性器官，父親犯對未滿14歲之女子為性交罪。

父親稱，他沒有在女兒未滿14歲前與女兒性交，「我是在女兒讀高中時舔舐女兒下體外面的皮膚」，否認犯罪。

父親的辯護人稱， 父親主觀上沒有滿足性慾的犯意，如果父親2008年對女兒猥褻或與女兒性交，為何女兒2012年還會與父親出國遊玩？另說，女兒是因宗教問題對父親提告。

女兒證稱，父親在她5歲時就告訴她舔舐下體很有趣，最後一次是在住處，她當時沒有是非觀念，2009年學校有性教育 宣導，才知道這是錯事，後來她陷入憂鬱、覺得羞恥、自己很髒，並產生罪惡感。

女兒說，她決定與父親通話，也決定要錄音當作提告的證據，不過，電話中，父親還是覺得沒有錯。

法官2023年3月15日勘驗女兒與父親通話錄得的蒐證錄音檔，女兒提問「小時候大概我上小學前吧，然後到大概10歳、11歳左右吧，你為什麼要叫我讓你去舔我的尿尿的地方啊？」

父親回「這個喔，說起來啊，我覺得那個會很快樂，所以我那時候是好意，我倒不是什麼壞意」、「我希望妳能理解說我不是那種猥褻的念頭，我是好康逗相報，我想告訴妳說，欸，這個很快樂，妳要不要試試看」。

女兒問「那我問你吧，爸爸，你不知道這個是猥褻嗎？」父親回「沒有啊，我就跟妳講說，我沒有猥褻妳的心態，我也沒有害妳的心態，妳只要記住這一點就好」，還回「我從來就不受這種禮教的束縛」，合議庭聽完認為，女兒控訴為真。

判決書說，父親對親生幼女為性交行為，泯滅人性，顛倒倫常，對女兒的身心成長造成嚴重創傷，惡性非輕，且父親犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，依法判決。