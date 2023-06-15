我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

「覺得那個會很快樂」小時候被舔下體...她長大蒐證告倒父親

記者王聖藜／台北報導
一名父親從小舔舐女兒下體，女兒長大懂事後蒐證控告父親性侵。示意圖。（取材自Ingimage）
一名父親從小舔舐女兒下體，女兒長大懂事後蒐證控告父親性侵。示意圖。（取材自Ingimage）

台灣新北市一名父親舔舐10歲女兒下體，女兒懂事後，蒐證控告父親；法官勘驗父女的電話對話錄音，父親對女兒提的質疑，安撫女兒說「舔下體很快樂」，台北地院認定父親犯罪，判他有期徒刑3年5月。可上訴。

檢方指控，父親是女兒主要照顧者，2008年女兒10歲，在新北市某區住處接續以舌頭舔舐女兒的性器官，父親犯對未滿14歲之女子為性交罪。

父親稱，他沒有在女兒未滿14歲前與女兒性交，「我是在女兒讀高中時舔舐女兒下體外面的皮膚」，否認犯罪。

父親的辯護人稱， 父親主觀上沒有滿足性慾的犯意，如果父親2008年對女兒猥褻或與女兒性交，為何女兒2012年還會與父親出國遊玩？另說，女兒是因宗教問題對父親提告。

女兒證稱，父親在她5歲時就告訴她舔舐下體很有趣，最後一次是在住處，她當時沒有是非觀念，2009年學校有性教育宣導，才知道這是錯事，後來她陷入憂鬱、覺得羞恥、自己很髒，並產生罪惡感。

女兒說，她決定與父親通話，也決定要錄音當作提告的證據，不過，電話中，父親還是覺得沒有錯。

法官2023年3月15日勘驗女兒與父親通話錄得的蒐證錄音檔，女兒提問「小時候大概我上小學前吧，然後到大概10歳、11歳左右吧，你為什麼要叫我讓你去舔我的尿尿的地方啊？」

父親回「這個喔，說起來啊，我覺得那個會很快樂，所以我那時候是好意，我倒不是什麼壞意」、「我希望妳能理解說我不是那種猥褻的念頭，我是好康逗相報，我想告訴妳說，欸，這個很快樂，妳要不要試試看」。

女兒問「那我問你吧，爸爸，你不知道這個是猥褻嗎？」父親回「沒有啊，我就跟妳講說，我沒有猥褻妳的心態，我也沒有害妳的心態，妳只要記住這一點就好」，還回「我從來就不受這種禮教的束縛」，合議庭聽完認為，女兒控訴為真。

判決書說，父親對親生幼女為性交行為，泯滅人性，顛倒倫常，對女兒的身心成長造成嚴重創傷，惡性非輕，且父親犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，依法判決。

教育

上一則

台性騷案連環爆 BBC也關注：Netflix掀台灣#MeToo浪潮

下一則

馬國女大生命案 兇嫌死刑撤銷發回

延伸閱讀

政大生設把妹公司「可舌吻摸胸」 涉媒介性交送辦

政大生設把妹公司「可舌吻摸胸」 涉媒介性交送辦
BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷
安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻

安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻
「不想頻繁換尿布」 單親爸竟捆綁3歲兒下體 遭判2年6月

「不想頻繁換尿布」 單親爸竟捆綁3歲兒下體 遭判2年6月

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算