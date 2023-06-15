我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

2度獲交保 im.B案查出新事證 收押禁見第6人

記者蔣永佑、王聖藜／台北15日電

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，被認為是詐欺集團「大帳房」的台灣金隆公司協理顏妙真先前二度獲交保，檢方前日再次傳喚顏女到案，查出新案情、新事證，訊後依違反銀行法向台北地方法院聲請羈押禁見，法官昨開庭後裁准。

檢警調偵辦im.B詐騙吸金25億元(台幣，以下同)案，截至目前，已向法院聲押實際負責人曾國緯（本名曾耀鋒）、公司董事長曾父曾明祥、曾女友張淑芬、業務主管潘志亮，及新竹處長陳振中五人，全獲裁准，顏妙真成為本案第六名羈押被告。

顏女在檢方首波偵辦便遭到聲押，法院裁定以30萬元交保；檢方二度約談時，將她加保為60萬元；前天第三度約談顏女，查出顏女涉嫌滅證，和協助主嫌曾耀鋒脫產。專案小組認定顏女在im.B中具有關鍵地位，全案風暴可能再擴大。

上月25日，檢方搜索約談曾耀鋒手下業務大將、台灣金隆新竹營運處長陳振中相關處所，發現他有嚴重滅證行為，事發後積極脫產、銷毀招攬業務相關資料等，陳男為此遭檢方聲押獲准。

同月30日，檢方因懷疑本業是代書的在地不動產業者、行政院前顧問陳振坤，有替曾耀鋒等人脫產之嫌，前往宜蘭將他拘提。但陳男否認相關指控，辯稱只是一般替客戶處理不動產買賣，訊後以3萬元交保。

據了解，檢方根據前幾波偵蒐所得，比對曾耀鋒、陳振中、陳振坤及相關人等供詞，更加確定顏女位居全案贓款與金流的樞紐地位，並查出她曾經手主嫌曾耀鋒處分財產後部分帳務。為免當中金流出現斷點，且其在外恐有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院裁准。

風暴 詐騙 詐欺

上一則

大學申請入學 缺額達1.6萬 創5年新高

下一則

布林肯訪中前夕 美議員提法案 促加速對台軍售

延伸閱讀

黑白集／法務部長合照詐嫌 綠營官場文化葷素不忌

黑白集／法務部長合照詐嫌 綠營官場文化葷素不忌
疫後新形態 萊坊調查：半數跨國企業未來三年準備縮減辦公空間

疫後新形態 萊坊調查：半數跨國企業未來三年準備縮減辦公空間
新聞評論／寄生綠營 政院前顧問織發財網

新聞評論／寄生綠營 政院前顧問織發財網
涉殺同事滅證再上班 台鐵員工拒捕墜樓

涉殺同事滅證再上班 台鐵員工拒捕墜樓

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500