女教授爆料：調查官涉通風報信、性暗示

調查局日前偵辦義守大學教授楊智惠涉犯營業秘密法，拘提時未依法宣讀所涉罪名及法律權利，楊女聲請提審後獲釋。據了解，當天負責執行的調查官、台北市調處中正站組長劉錦勳，被指控在搜索前約楊女吃飯，席間頻頻釋放出充滿性暗示言語，示意楊女若可以「進一步」發展，說不定可以放她一馬，遭楊女和盤托出。

楊智惠是在偵訊時爆料此事，消息傳出後調查局長王俊力震驚，已與法務部高層商討對策，調查局督察處也介入調查，若楊女所言為真，劉錦勳將會被拔官調職。據悉，楊女獲釋後已具狀向檢方提出檢舉。

劉錦勳今年2月才從王俊力手中接下「十大傑出據點」獎項，當時劉錦勳代表台北市調處，獲頒「深耕勤拓」獎項。劉錦勳目前也涉入im.B吸金案飯局風暴 。

據了解，劉錦勳原本就與楊智惠認識，在得知楊女涉入營業秘密案件後，毫不避諱在搜索前約楊女外出吃飯。席間，劉男不諱言告訴楊女，有案子卡在自己手上，涉嫌在偵辦期間通風報信。

劉男還以案件承辦人身分，不斷以充滿性暗示言語，示意楊女若想從案件中脫身，可以考慮雙方「進一步的接觸」，但被女方拒絕這種涉及嚴重性騷擾 的提議。

檢調執行搜索當天，楊智惠剛下飛機回台灣，面對台北市調處大隊人馬拘提，果然看到劉錦勳身在其中。楊女偵訊時直接和盤托出劉男搜索前曾約她吃飯涉嫌通風報信，還提出充滿性暗示的邀約。

調查局昨晚發新聞稿表示，全案依性騷擾防治法相關程序處理，毋枉毋縱。楊智惠所涉案件，台北市調查處已移由該處其他單位接辦，不影響案件後續偵查。