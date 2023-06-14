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政大生設把妹公司「可舌吻摸胸」 涉媒介性交送辦

記者廖炳棋／台北14日電
警方約談涉嫌妨害風化罪嫌的政大法律系何姓學生，但他表示網路貼文是他杜撰出來的故事。（取材自Dcard）
警方約談涉嫌妨害風化罪嫌的政大法律系何姓學生，但他表示網路貼文是他杜撰出來的故事。（取材自Dcard）

政治大學何姓法律系男學生聲稱成立「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，並在校版徵才女秘書，被同校女學生在Dcard披露，引發爭議；男大生昨天凌晨已到轄區文山一警分局說明，警方將依刑法媒介性交易罪及兒童及少年性剝削防制條例，函送檢方判定與偵辦。

警方說，前天看到貼文展開偵辦，同時有另一名政大男學生到警局報案，拿出何姓男大生的文章截圖，認為內容已違法，向警方告發。

何姓男大生貼文中，提到約會對象保證是台灣正妹，一次四小時，費用3萬5000元，可以摟抱愛撫、舌吻，觸摸胸部。

何姓男大生昨到文山一分局表示，目前都沒有招募到人，也沒有任何營利；他也發聲明，強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，並提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分」。

刑法231條規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處五年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。

兒童及少年性剝削防制條例40條規定，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受第2條第1項第1款至第3款之虞之訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另據台北中國時報報導，20歲何男由律師陪同到警局應訊，他坦承成立「西革瑪」公司，在學校宿舍內上網，規畫「出租女友」及約會、交友服務，但還沒有生意上門，就被同學檢舉，他說為招攬生意，貼文「正妹朋友都要哭了，決定大特價，收1萬4000就好」都是他杜撰出來的故事。

警方12日先約談在Dcard貼文檢舉同學，再根據校方資料，再訪談何男到派出所製作筆錄，應訊一個多小時。他說「同居約會派對」、「出租女友」只是一個想法，從未有生意上門，也沒有同學上門應徵。

不過，法界人士說，依網路貼文，並沒有媒介性交易字句，也就是俗稱的「飯局妹」，與刑法構成要件不同，違反兒少性剝削是以網路散布引誘使兒童或少年性交易，但貼文是針對18歲以上成年人，沒有媒介少年從事性交易的具體事證，定罪可能性不高。

一名政大法律系學生遭指控疑似成立賣淫公司，並且公開徵才。（圖／取自Dcard）
一名政大法律系學生遭指控疑似成立賣淫公司，並且公開徵才。（圖／取自Dcard）

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