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高中師逼女學生做愛否則告訴全班「她墮胎」法院判：遠離她

記者王宏舜／台北報導
劉姓高中導師得知女學生吃墮胎藥，在與女學生晤談時，竟告訴她「不跟我做愛，就把妳墮胎的事告訴全班同學」；女學生不敢反抗，只好任由導師性交。示意圖。（取材自ingimage）
劉姓高中導師得知女學生吃墮胎藥，在與女學生晤談時，竟告訴她「不跟我做愛，就把妳墮胎的事告訴全班同學」；女學生不敢反抗，只好任由導師性交。示意圖。（取材自ingimage）

劉姓高中導師得知女學生吃墮胎藥，在與女學生晤談時，竟告訴她「不跟我做愛，就把妳墮胎的事告訴全班同學」；女學生不敢反抗，只好任其得逞。新竹地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判劉3年10月徒刑，台灣高等法院今改判1年10月刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，2年內遠離女學生住處、工作場所至少150公尺。

2016年7月11日，女學生服用墮胎藥，劉姓導師得知後，卻以此威脅女學生和他交媾。高院認為劉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法，依兒福法規定要加重其刑。

高院審理期間，劉坦承犯行，並與女學生達成調解、付給調解金，女學生選擇原諒。因劉的態度轉變，高院因此減刑。

高院認為劉姓導師利用女學生不想讓隱私被他人知道的心理，竟脅迫女學生性交，對女學生身心造成相當程度的不良影響，但因女學生原諒且同意給予緩刑，除減刑外也宣告緩刑5年、並要他遠離女學生。

檢察官另外上訴，指劉姓導師在2016年12月間，以有要事溝通為由，要求女學生留在教室，利用權勢與她性交行為。高院依據相關資料，無法排除這對師生在女學生高二上學期時有「當情侶」的可能，加上女學生在偵查時並未提及此次性交或利用權勢，認為不能僅從二人當時為師生關係，就直接說劉利用權勢與女學生性交，此部分維持無罪。

高院 墮胎 隱私

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