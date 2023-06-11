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舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

情殺？鹹粥店老闆娘中槍亡 嫌犯落網

記者李隆揆／台北11日電
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭人開槍擊傷，送醫急救不治身亡。(記者李隆揆／攝影)
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭人開槍擊傷，送醫急救不治身亡。(記者李隆揆／攝影)

台北市北投區老店「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午獨自在店內，1名周姓男子騎車靠近，與潘女短暫交談後，旋即開槍，擊中潘女左胸口，當場出血倒地送醫不治，犯案過程僅30秒，警方調閱監視器畫面，鎖定年約50歲的周姓男子涉案，槍擊動機研判是情殺，全案朝殺人罪方向偵辦。

據了解，周男犯後騎機車往南逃，在士林社子島一帶丟棄機車，換搭乘計程車繼續逃逸，警方持續調閱監視器畫面及車籍資料，循線追緝周男。今凌晨2時許在新北市林口、八里一帶某宮廟內查獲周男到案，確切情況有待釐清。

警方調查，周男平時替人送貨打零工維生，是北投區居民，住處與案發鹹粥店相距不遠，周男平時也時常到潘女店內用餐，與潘女（43歲）是舊識；周男昨午從家中外出，先騎乘機車到鹹粥店，與潘女對談幾句，就朝潘女開槍，顯然是預謀殺人。

警方在現場拾獲一枚彈殼，經比對與潘女身上彈孔數相符，確定彈頭從潘女左胸處射入，擊破臟器、卡在體內。槍擊案發生時，鹹粥店旁民眾聽聞巨響，還以為是爆炸，未料走近一看，發現潘女遭槍擊倒地，立即報警。

救護人員獲報到場，潘女左胸受傷流血，口鼻也出血，地面留下大攤血跡，已無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。

潘女原是越南籍，與60歲台籍林姓男子結婚後，共同經營鹹粥店，領有身分證；林男表示，夫妻倆無財務問題，不知妻子為何遭人槍擊，對於妻子生活、交往狀況「也不清楚」。鹹粥店鄰居則說，潘女夫妻婚後原本一起開店做生意，近年卻時常看見潘女獨自開店。

槍擊 越南

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