我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

驅魔？女子全身瘀血陳屍道場 4嫌聲押2裁准

記者曾健祐、趙容萱／台中11日電
台中游姓女子疑遭宗教分子打死，檢方依傷害致死罪嫌聲押4人，法院裁定2人收押、2人當庭釋回。(記者曾健祐／翻攝)
台中游姓女子疑遭宗教分子打死，檢方依傷害致死罪嫌聲押4人，法院裁定2人收押、2人當庭釋回。(記者曾健祐／翻攝)

游姓女子日前在台中大里區一處道場死亡，全身有大面積瘀血，檢警追出背後疑與四年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打死女信徒案有關，前天緊急拘提四名女室友、信徒到案，台中地檢署訊後依殺人罪聲押四名女子，法院裁定詹姓、許姓女室友收押，另兩名林姓女子請回。

檢警五日獲報發現，游女（35歲）陳屍處是一般民宅，租屋處擺放宗教書籍、勸世字畫及宗教團體外出聯誼活動布告欄等宗教有關物品，死者身旁留有一把矽膠軟質拍痧棒。

檢警查出，相關人經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢方偵辦起訴，不排除是否與宗教活動有關。

6日解剖後，檢察官初判游女遭外力致死，陸續拘提許姓、詹姓及2名林姓女子，檢方訊後認為4女說詞不一，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，有羈押理由與必要。

道場附近鄰居表示，該道場人士出入隱密，多為年輕女子，只知道與淨化心靈的宗教活動有關，也曾有信徒家長來門口苦勸信徒回家，但道場內部如何，大家並不清楚。

中檢2019年偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，主嫌林欣月自封「聖師」，在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，教唆負責執法者打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼，全案審理中。

檢察官

上一則

情殺？鹹粥店老闆娘中槍亡 嫌犯落網

下一則

成大傳狼師性騷 害女學生懷孕 校方：依性平法程序調查

延伸閱讀

台驅魔宗教打死女信徒 2室友遭收押禁見、2信徒獲釋回

台驅魔宗教打死女信徒 2室友遭收押禁見、2信徒獲釋回
紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會

紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會
台中「驅魔邪教」再現添1死？女信徒瘀血亡4嫌法辦

台中「驅魔邪教」再現添1死？女信徒瘀血亡4嫌法辦
疑似驅魔卻打死人 神秘宗教4女信徒涉案遭拘提

疑似驅魔卻打死人 神秘宗教4女信徒涉案遭拘提

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體