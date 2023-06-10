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台中「驅魔邪教」再現添1死？女信徒瘀血亡4嫌法辦

記者趙容萱、曾健祐／台中即時報導
「中華白陽四貴靈寶聖道會」林姓主持人涉教唆打死女信徒案，檢方2019年起訴，全案仍在法院審理中。（本報系資料照片）
「中華白陽四貴靈寶聖道會」林姓主持人涉教唆打死女信徒案，檢方2019年起訴，全案仍在法院審理中。（本報系資料照片）

台中大里5日驚傳命案，35歲游姓女子四肢大面積瘀血身亡，身旁留有拍痧板。警方調查，游女與2名室友都是「驅魔聖師」命案林姓女主嫌主持的「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，檢方解剖遺體認為可疑，昨拘提2名女室友及2名信眾，今4嫌解送地檢署，朝殺人、傷害致死等罪嫌偵辦。

台中霧峰分局5日獲報，游女在住處不適經送醫搶救不治，警方發現，游女與2名室友同住中華白陽四貴靈寶聖道會樓下，游女四肢瘀傷，身旁發現有1支拍痧板，

還擺放宗教書籍、宗教團體外出聯誼活動布告欄等，2室友稱，拿軟質拍痧板敲打身體、暢通氣血。

警方查出，案發現場和樓上道場為林姓主持所有，林姓道場女主持因4年前涉命案，去年底交保，另住他處，宣稱不插手道會事務。警方對2女說詞保留，且游女死狀可疑，當天同步報請台中地檢署指揮偵辦。

台中地檢署查出，2019年偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，由檢察官林依成起訴，經查林女自封「聖師」，涉中國廣西南寧道場以借竅驅魔教唆幹部打死女信徒，2019年涉教唆幹部打瞎80歲張姓女信徒。

檢方查出，林女另涉13名女信徒、孩童打傷案，依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴，全案台中地院仍審理中，去年12月法院裁定林嫌以100萬元交保。

中檢指分檢察官林依成偵辦，法醫前天解剖後發現游女身上的大面積瘀血，疑遭外力毆打造成，昨再指揮警方拘提2名已逃離的女室友，以及當天進出案發現場的2名女信眾到案偵訊。

警方昨天分別在台中、台南分別拘提到游2名女室友，並拘提2名女信眾到案。2名女室友表示，平時會為游女拍打、揉捏等理療，目的是去除身體、心靈上的不乾淨，並非傷害，因游女死亡害怕，才會搬離。

來源：聯合影音網

檢察官

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