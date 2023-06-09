新北私幼「幼兒用藥單」曝光 家長怒：沒委託園方餵安眠藥

家中幼童就讀板橋某私立幼兒園的不具名家長表示，當初是簽署幼兒用藥單，是跟幼兒園確認，小朋友正在吃的藥物是什麼，請園方協助餵藥，並非是警方所說的用藥同意書。（圖：讀者提供）

新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑似對孩童下藥案，有老師向警方供稱，從監視器看到餵藥畫面，是家長同意要給幼童吃的感冒藥水，警方發現這些幼童的家長有簽署同意書。但根據本報記者追蹤了解，此份單子是「幼童用藥單」，並非是家長同意書。家長也憤怒指控「我們沒有委託園方餵巴比妥」。

根據不具名家長提供的「幼兒用藥單」內容指出，表格中除了提及幼兒的個資 、就讀班級、家長簽名外，其餘就是幼童個人用藥時間、分量、用藥叮嚀、用藥紀錄等，即便需要家長簽名，也並非是同意書，只是記錄幼童是否按時吃藥的單子。

而該份用藥單，是當小朋友感冒需要吃藥時，家長要先跟園方拿單子，填寫小朋友吃藥的注意事項，提醒老師該怎麼餵小朋友吃藥，並非是讓幼童吃老師準備的藥物，因此才讓家長質疑，為何自己的孩子會吃到巴比妥。

家中有幼童就讀該間私幼的不具名家長表示，當初是簽署幼兒用藥單，是跟幼兒園確認，小朋友正在吃的藥物是什麼，請園方協助餵藥，且每次餵藥要寫藥單，「問題是我們沒有委託園方餵巴比妥」。

家長江先生憤怒表示，小朋友加減會感冒，也會接觸其他小朋友，他也問過醫師，小朋友的感冒藥，不論哪個牌子、廠商，都不會有巴比妥的成分，這跟感冒藥是截然不同的藥品，他直呼「看完警方的說法心裡更火大」、「這是要轉移焦點嗎？」會有哪個小兒科醫師會開巴比妥？這根本不可能，擺明想牽拖。

江先生也質疑，怎麼可能會有家長會帶這種藥物到學校，請老師給小朋友食用，根本是幼兒園不肯認錯，他不是否認檢調的內容，以他兒子為例，太太把小孩送到幼兒園，在幼兒園的時間是需要老師幫忙餵藥，但藥物絕對不可能有巴比妥，懷疑是想把責任推給家長。

江先生指出，5月23日到幼兒園要申請退學時，園長、主任竟然要求家長簽署「自願退學」的單子，他不願意簽，「覺得很莫名其妙」，已經發生這種事情，哪個家長會讓小朋友繼續就讀，且園方都沒有道歉，還一副理所當然、根本不認錯的樣子，「想要退學還被要求簽署自願退學單，這是什麼道理啊？」。