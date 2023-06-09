孔子後代名醫 孔繁錦性侵判4年確定坐牢

有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判四年徒刑定讞。(本報資料照片)

名醫孔繁錦前年在診所看診，趁女病患在診間閉目養神時，觸摸、親吻臀部再伸手進女方內褲性侵 得逞，他始終否認犯行，最高法院依強制性交罪判刑四年定讞，孔確定得入獄。

孔繁錦是孔子74代子孫，曾因參與益智節目「金頭腦」獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」，也曾因嗆行政院長蘇貞昌「短視政客」而躍上新聞版面。

女病患2021年4月16日年到孔繁錦位於新北市三重區的身心科診所看診，孔請護理師將她帶到診間後方休息室休息，接著趁女子閉目養神時，把門鎖起，先站著彎腰親吻躺在病床上女病患的額頭，隔著衣物摸大腿和臀部，女病患嚇到急忙說「不要」、「不行」，並推開孔的手。

未料，孔繁錦仍以體格優勢，用手壓住並強吻女病患的臀部，伸手進內褲以手指抽動10至15秒，性侵得逞，事後因女病患不斷抵抗，孔撞倒點滴架，發出劇烈聲響，才罷手離開休息室。

女病患報警後，孔繁錦不斷傳訊道歉，卻在到案時否認犯罪，但因女方內褲上驗出他的DNA ，檢方認為事證明確，依法起訴。孔在法院審理時，他承認有對女病患性騷擾 ，當時有摸腰、親吻額頭，並在耳際說「妳好像瘦了」，但他的手指並沒有伸進對方陰道。

女病患作證指出，孔繁錦說「你很漂亮」、「是不是每次看診都穿丁字褲」，她已經說不要，孔仍用手伸進去性侵，最後拉扯過程中，孔撞到點滴架才停下動作，並穿起褲子、開燈，護理師很慌張地跑到門口查看，孔跟護理師說「沒事」。

法院認為孔繁錦為了私慾，不尊重女性，犯後還矢口否認，更在審理時扭曲事實，且未與被害人和解、取得原諒，一、二審依強制性交罪判四年徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。