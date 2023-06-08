貴婦級網紅袁曼軒遭前公婆討豪宅 「借名登記」她吞敗

貴婦網紅袁曼軒被前公婆要求將房地移轉登記給他們，台北地方法院認定確實有借名登記關係，去年5月判袁婦應把房地移轉登記給Pierre的雙親。袁曼軒上訴，台灣高等法院駁回。(本報資料照片)

貴婦網紅袁曼軒和礦業大王之子Pierre婚變，丈夫控她帶小王回住處共枕、互吻，求償200萬元，法院認為丈夫在臥室、住處大門口偷裝監視器，侵害隱私 ，畫面無證據能力，且Pierre外遇泰籍女子，判免賠。袁婦另遭前公婆提告要求返還借名登記的豪宅所有權，一審判她應將不動產所有權移轉登記給前公婆，台灣高等法院昨駁回袁婦上訴。

Pierre主張，他和袁曼軒（Sherry）2017年間結婚，因工作、新冠肺炎疫情影響而未入境台灣，但袁曼軒卻在2019年2月16日、4月12日帶賴姓男子回新北市的住處過夜，他的配偶權遭侵害，求償200萬元精神慰撫金。

袁曼軒表示，新北市的住處是她和前夫共有的，每次她入境台灣都會住在那裡，但前夫未經她同意在房屋門口裝監視器，甚至在臥室面對床鋪處裝針孔攝影 機，長期監視她，嚴重侵害她的隱私權，認為監視器和針孔攝影機的畫面屬於違法取證。她表示，和賴只是朋友，沒有發生超友誼行為。

台北地院認為Pierre自稱是以手機連線大門監視器、臥室針孔攝影機而取得畫面，又稱為維護住家安全、私人空間，才裝設監視器與針孔攝影機，但他在臥室電視機中的隱密處裝針孔，鏡頭僅正對床鋪，顯然是要長期監視袁曼軒，過度侵害隱私權，取得證據的手段違反比例原則。又，縱使放寬認定門口監視器畫面有證據能力，但從畫面來看，也難認袁曼軒和賴有親密或踰矩行為，判她免賠。

高院 確認該房子為夫妻倆共有，2020年2月起兩人就未再共同生活，袁曼軒前年1月13日在北院提離婚訴訟，後來因Pierre在澳大利亞提離婚而撤回。澳大利亞法院前年10月15日簽發離婚令。高院認為Pierre在2020年間就出軌泰籍女子，駁回上訴。

Pierre的父母提另件訴訟，指2018年間出資2600萬購買新北市房地，借名登記在兒子、媳婦名下，2人登記的應有部分各為一半，因袁曼軒訴請離婚，且向社工陳稱「有計畫出售房地，另於台北市文山區購屋」，因此請求袁曼軒將房地移轉登記給他們。北院認為確有借名登記關係，去年5月判袁曼軒應把房地移轉登記給Pierre的雙親；高院昨認為一審認事用法無違誤，駁回袁婦上訴。