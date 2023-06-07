我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

教授趕上課 追撞前轎對撞對向貨車釀3死1傷

記者陳敬丰／宜蘭7日電
宜蘭五結鄉發生死亡車禍，吳姓男子疑因車速過快與未注意車前，追撞前車並波及對向貨車，釀三死一重傷，其中一名死者還只是高中二年級的學生。圖／宜縣消防局提供【作者： ，日期：2023-06-07，數位典藏序號：20230606173024301】
宜蘭五結鄉發生死亡車禍，吳姓男子疑因車速過快與未注意車前，追撞前車並波及對向貨車，釀三死一重傷，其中一名死者還只是高中二年級的學生。圖／宜縣消防局提供【作者： ，日期：2023-06-07，數位典藏序號：20230606173024301】

國立宜蘭大學專任教授六十歲吳姓男子，昨天上午駕轎車行經宜蘭五結鎮安路、溪濱路口，突高速追撞前方轎車，再失控撞上對向貨車，被撞轎車四十二歲鐘姓女駕駛和十七歲陳姓女兒當場拋飛車外，五十歲溫姓貨車駕駛卡在車內，三人均不治，吳男自己也重傷昏迷，搶救中。

警方調查，吳在宜蘭大學任教近卅年，昨天上午開車準備前往學校上課；陳姓女學生就讀宜蘭高商國貿科二年級，因擔任健康中心志工，常利用早自習為同學服務，母親每天載她上學；溫男是綑綁鐵工，昨天也是上班途中，一場車禍釀三死一重傷慘劇。

車禍發生在昨天上午七時四分許，監視畫面顯示，吳男駕車沿溪濱路由西向東，車速極快，經過鎮安路口直接從後方追撞前方行進間鐘女轎車，鐘女轎車被撞飛，母子當場甩出車外，吳男轎車接著偏離車道再撞上對向溫男小貨車。

救難人員到場時鐘女已明顯死亡，陳女和溫男無呼吸心跳，送醫不治；吳男重傷，昏迷指數三，在加護病房搶救。警方初步調查吳男無酒駕，研判是未注意車前狀況肇禍，但為何高速行進未煞車，仍待鑑定釐清。

據了解，陳姓女學生除健康中心志工，也擔任班上學藝股長，老師與同學遲遲未見她到校，校方接獲醫院通知才知噩耗；陳父驟失妻女極為悲傷，親友勸他先冷靜，今天相驗決定後續事宜。

車禍 指數

上一則

今年進口逾千噸 台市場買不到美豬疑遭洗產地

下一則

星宇獲公股行庫相挺 獲貸160億助購機

延伸閱讀

香港電台前編導蔡玉玲查車牌案 終院撤罪

香港電台前編導蔡玉玲查車牌案 終院撤罪
危險特技 南加男駕駛站上車窗台

危險特技 南加男駕駛站上車窗台
LA行人慘被撞飛 肇事者逃逸 警公布視頻尋線索

LA行人慘被撞飛 肇事者逃逸 警公布視頻尋線索
旅美圓兒愛車夢

旅美圓兒愛車夢

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退