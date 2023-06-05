少女當街被凌辱 險遭拖把柄性侵 惡男逃15年落網

賴姓男子不滿國三少女造謠，涉嫌糾眾痛毆少女，還企圖以拖把柄插入少女下體，被法院判刑5年。示意圖。(本報資料照片)

賴姓男子不滿國中少女向妻子造謠他和少女同學有婚外情，涉嫌將少女騙出來當街毆打，朝少女砸冰塊和雞蛋 ，還以保險 套恐嚇要性侵她，並持拖把柄企圖插入少女下體，直到有人高喊「警察 來了」賴男等人才散去，賴男犯後逃亡大陸，2年前才回台緝捕歸案，高雄高分院審理後，依加重強制性交未遂罪判刑5年。可上訴。

判決指出，2005年間，賴姓男子懷疑當時念國三的少女向他老婆造謠，稱他和少女的林姓女同學有婚外情，她老婆和他大吵一架，想不開輕生，幸運撿回一命。

賴男不滿少女亂說話，夥同林姓少女等近20人約國三少女出來談判，同年2月16日晚間8時35分，林女從校門口接到少女後，把她載到高雄新崛江的熱鬧商圈的一間泡沫紅茶店前，當時賴男已經買好保險套、雞蛋、冰塊等著教訓少女。

等少女一下車，一群人突然湧上來圍著她，拿交通錐、拖把、水管等痛毆，少女見機逃離，仍被賴男等人逮到，賴當眾撕掉少女衣服，扯破她的內褲，再叫其他人脫掉她胸罩，讓她當街赤裸遭凌辱。

接著賴男拿出保險套恫嚇少女，要在場的人砸她冰塊、雞蛋，少女被當街全裸霸凌至少20分鐘後，賴男還企圖拿斷裂拖把柄凌辱少女，直到有人高喊「警察來了！」一群人才鳥獸散逃離現場。

賴男犯後後被捕，但在偵查中逃亡中國，2006年檢方發佈通緝，直到在中國中因販毒案件入獄，2021年才被押解回台受審，檢方偵結，依加重強制性交未遂等罪起訴。

高雄地院審理時，當時遭辱的少女已30歲，她的母親稱當年那件事造成她很大陰影，現在人都在大陸生活，希望法院以當年筆錄為主，法官認為賴男出於報復、教訓、羞辱意圖，教唆數十人當街對少女凌辱，使她身心靈均受極大重創與折磨，判刑5年。

賴男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為賴男迄今都未與少女和解，一審量刑無誤，駁回他上訴。可再上訴。