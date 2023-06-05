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中正大學女生遭副教授性騷 千字文控訴

記者黃于凡／嘉義5日電
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝)
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝)

中正大學女畢業生昨晚在臉書中正大學全校版具名控訴，系上謝姓副教授屢次拆開她的ㄉ泳衣綁帶重綁、按摩大腿根部等行為，造成她的壓力以及察覺不對勁，曾向系上教授求助，卻得到要走性平證據不足等答案。校方今回應，昨晚已依性平法通報，將依法調查處理。

女畢業生指稱，她擔任謝姓副教授小孩的游泳家教，每次他都以怕綁帶鬆掉為由，將綁帶拆開再重綁，即便數次強調「我綁的很緊了」、「我打了兩個或三個結了」、「我有請我室友幫我綁了」，他依然每次都會親自用雙手，把泳衣上衣的綁帶鬆開、再重綁。

女畢業生也稱，有堂課她四度抽筋，謝姓副教授每次都會跑過來「從腳底板按摩到大腿根部以下」，數次拒絕無果，連想來幫忙的救生員都被驅離；有次右手拇指韌帶因打籃球受傷復健，還把手拿起搓揉，經抽回後他又再次拿起，變本加厲的搓揉。

女畢業生表示，謝姓副教授行為讓她有壓力並察覺不對勁，她曾和廖姓教授約談，卻得到「光遠遠看到妳這樣的穿著，儘管我是女生，還是覺得妳身材很好」、「這是男生追求女生的行為，但要走性平證據似乎不夠」等回應。

貼文下方有學生留言表示，看到女畢業生經歷十分震驚，這跟他印象中的老師大相逕庭。校方回應，已於昨晚6月4日獲悉第一時間，依據性平法通報完成，後續將依法調查處理。

中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝...
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝)
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝...
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方5日回應將依法調查處理。(記者黃于凡／翻攝)
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方今回應將依法調查處理。記者黃于凡／翻攝
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方今回應將依法調查處理。記者黃于凡／翻攝

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