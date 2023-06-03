抗癌健身網紅坦承裝病3年 癌友炸鍋

健身網紅「麵包包」（左）三年前自曝罹患胰臟癌第四期，時不時就在IG限時動態秀出健身畫面，並在旁標注化療次數，如今卻爆罹癌造假，引發爭議。（圖／取自IG）

擁有一點一萬粉絲追蹤的IG健身 網紅「麵包包」6月1日發文坦承假冒罹患胰臟癌末期患者長達三年，她積極抗癌的病友形象，爭取到病友團體社群 「我們都有病」採訪，麵包包當時還暢談罹癌過程，並獲得公益假髮導購的一成分潤。假罹癌事件爆發，讓病友團體怒斥，多年來辛苦建立的形象，都毀於一旦。

「麵包包」三年前自曝罹患胰臟癌第四期，並開始分享努力健身對抗病魔點滴，勵志的故事鼓舞不少病友。麵包包努力抗癌的形象，也吸引病友團體注意，社群「我們都有病」曾專訪她，她也在採訪過程中提到，放棄夢想卻罹癌、罹癌後老公天天以淚洗面等，最後還鼓勵病友「堅持，就會看見希望」，也因該次訪談，她代言同是抗癌病友謝采倪的公益假髮，並因此可以獲得一成分潤。

不過近期有位自稱麵包包的前夫，於網路上質疑罹病真實性，包含陪伴她就醫時，都堅持一人就醫，後來查詢診斷證明及收據，根本不符治療癌症 費用，裝病事件愈演愈烈，麵包包才坦承未生病。

「我們都有病」共同創辦人暨台灣年輕病友協會的副理事長劉桓睿表示，病友故事是病權倡議過程中，病團跟官署與大眾溝通病友需求的重要媒介。現在有心人假冒癌友，不但影響年輕病友形象，更降低社會大眾對於真實病友故事的信任感，恐讓多年倡議成果毀於一旦。

台灣癌症基金會執行總監馬吟津表示，近年社會對弱勢的關懷愈來愈重視，是病友團體努力投入倡議的結果，如今卻被有心人士消費。對受到麵包包鼓勵的病友而言，儼然是經歷了一場「燃起希望又失望」的過程，也可能因為她傳遞錯誤醫療、生活照護資訊，導致癌症病友遭誤導，甚至造成病情加重。

胰臟癌致命性高被稱之為「癌王」。台大醫院院長吳明賢指出，胰臟癌患者平均存活時間僅半年，且病患多身體消瘦，麵包包體態健康還可從事健身運動，與實際情況不符。他直言，網紅應善用自身影響力，從事帶來正向改變之事，此次案件實不足效法。