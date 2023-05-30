台南88槍案 槍手稱1人犯案 否認拿報酬和百萬安家費

台南學甲槍擊案槍手孔祥志稱一人犯案。(本報資料照片)

台南學甲88槍槍擊 案，台南地方法院昨首開準備程序庭，提訊在押槍手孔祥志和共犯李奇漢。孔祥志稱一人犯案，沒有共犯；委任律師指孔是因不爽民進黨 前中執委郭再欽和前市議員謝財旺才開槍，作案槍枝是ＡＣＣ衝鋒槍，並非檢方起訴的MP5衝鋒槍。

律師說孔已向警方交代丟棄槍枝地點，請台南市刑大打撈槍枝，另也否認孔事後有拿到50萬元報酬，及孔母100萬元安家費的說法。

共犯計程車司機李奇漢否認湮滅孔祥志衣物，稱不知道孔下車後到學甲開槍，李下車前要他把後座垃圾丢掉，他找林姓友人處理，並沒特別交代燒掉。 李的律師說，孔換下舊衣物不是到現場開槍的犯罪證據，不能以此推斷李參與犯罪。

全案爭執點包括孔是否和王文宗等其他共犯有犯意聯絡或行為分擔；孔作案槍枝是否與楊展華、謝俊誠北上取的槍枝相同；孔作案機車是否與郭建彰向中古車行取得機車相同。李奇漢爭執點為替孔處理作案前衣物，是否構成湮滅刑事證據。

台南地檢署今年4月14日依槍砲、恐嚇危害等罪嫌起訴孔等8人，檢方認定學甲慈濟宮董事長王文宗是涉案「藏鏡人」，洪政軍與友人楊展華負責行動策畫，安排槍手孔祥志開槍，郭建彰等4人是共犯。

起訴內容指出，王文宗原與謝財旺、郭再欽私交甚篤，政治上緊密結合，2018年底生變，王因故與謝、郭交惡，找洪等人策畫槍擊案。

檢方指控，洪政軍找孔祥志開槍，楊展華找謝俊誠開車，並找蔡金郎拿槍，郭建彰協助移動犯案車輛。

李去年11月10日凌晨1點，開車載孔到武聖夜市，中途孔換穿衣物製造斷點，李將孔衣物交給不知情林姓友人燒毀，涉湮滅證據。事後王涉安排及資助洪、孔藏匿大陸。