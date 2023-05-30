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柬埔寨「豬仔」現身痛訴經歷 應曉薇籲政府持續營救

記者鍾維軒／台北30日電
台北市議員應曉薇（中）陪同小惠（左二）與洪母（右二）舉辦記者會，痛訴自己淪為「豬仔」的親身經歷，並呼籲政府別放棄營救。(記者鍾維軒／攝影)
台北市議員應曉薇（中）陪同小惠（左二）與洪母（右二）舉辦記者會，痛訴自己淪為「豬仔」的親身經歷，並呼籲政府別放棄營救。(記者鍾維軒／攝影)

有民眾陳情，自己和洪姓男友曾赴柬埔寨被拐去做詐騙，因女方懷孕才能返台，洪男卻得背負女友贖金，至今仍在柬埔寨被迫詐騙工作。北市議員應曉薇今受害者與家屬開記者會，懷孕中的小惠（化名）以親身經歷呼籲民眾別受騙，盼政府別放棄，繼續營救；應曉薇則批評中央無力控管詐騙訊息。

北市社會局當場承諾，會陪伴小惠給予後續協助；而接獲小惠報案的士林分局，也表示會與警政署來研議如何處理。

台灣民眾遭遇柬埔寨詐騙淪為「豬仔」時有所聞，應曉薇今陪同受害者與家屬舉辦記者會。她指出，小惠與洪男去年6月赴緬甸，當時政府來沒有宣導是詐騙，直到今日有許多台灣人在當地回不了家，去年11月至今，國際救援隊就出了2000多名台灣人，應曉薇要求政府放下身段，與救援隊合作。

小惠聲淚俱下地痛訴自己在柬埔寨的經歷。她說，去年6月在網路上看到「荷官」工作，到了當地才發現是做詐騙，人蛇集團找各種理由說她違約，將她轉賣到緬甸，在當地認識洪男，最後相戀且懷孕，為了讓孩子在台灣出生，洪男扛下小惠賠付金，讓她先回台灣。若不做詐騙就會被打或電擊，目前物業公司跟他們要求50萬賠付金，目前洪男還困在緬甸無法回台灣。

小惠偶爾會收到洪男訊息，但她也不確定傳訊者是否為洪男本人，還是詐騙集團的成員，物業公司還三不五時催促她還債，甚至要求提供虛擬貨幣。洪男母親也說，至今洪男的社群帳號還會傳徵人訊息，對方也不願意透露地址，甚至還有簡體字訊息，讓人懷疑不是本人發文。

小惠提醒，民眾千萬別被高薪騙去，單純找工作比較安全，強調去年政府並未預警海外有大型詐騙，在被騙去的台灣青年都是無辜的，很多人付不出贖金不能回家，期盼政府不要放棄，能持續營救。

應曉薇則批評，中央現在的態度就是帶風向，灌輸民眾去柬埔寨、緬甸的就是要去當詐騙集團，事實卻是政府無力控管詐騙訊息。若同為懷抱想賺錢的青年，請賦予同理心，不要嘲笑受害者到柬埔寨、緬甸做詐騙，盼中央能夠出手協助。

詐騙集團 緬甸 虛擬貨幣

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