長照悲歌 5旬男獨力照顧8旬病母 雙亡

新北市樹林區光興街一處民宅，發生一起母子雙亡的長照悲劇。(示意圖／本報資料照片)

55歲王姓男子獨自照顧長期臥床的82歲老母，昨天被發現母子雙亡，陳屍新北市樹林區老舊透天3層公寓住處，屍體皆已腐爛。據警方初步調查，王男疑是尋短，王母則是病故，死亡順序和原因須待檢方相驗進一步確認。

樹林區長林慶豐說，王男是長子，長年照顧臥病在床母親，王男弟弟也住附近，是主要經濟負擔者，原有意將母親送去安養院，但王男不願意，堅持自己照顧，不料最後發生憾事。

樹林警分局調查，王男家非列管高關懷家庭，也沒有對外求助或婦幼案件等相關報案紀錄，平日母子二 人同住該透天厝；王母年邁、曾經中風 ，有慢性病，長期臥床不良於行，由王男獨自照顧。

昨天下午2時許，鄰居報案稱聞到屍臭味，消防隊和警方同時到場，破門進屋，發現王母陳屍1樓臥室床上，兒子在3樓臥室死亡，母子2人皆死亡多時，因最近天氣炎熱，遺體已經腐爛，現場沒有發現遺書。

警方初步勘驗，現場沒有外力侵入跡象，研判王男尋短、王母病故，但是王男死亡導致母親乏人照料，還是王母亡故、兒子傷心再輕生，須等檢方相驗，依二人遺體腐壞程度釐清死亡順序才能確認。

新北社會局表示，當地里長已經趕往協助料理後事，並代表市府先致贈1萬元台幣（約326美元）慰問金，後續社會局會全力協助家屬喪葬事宜 。

市議員廖宜琨說，政府應檢討社會福利 政策，如長照 補助申請放寬，讓社會安全網能接手，並透過銀髮俱樂部、共餐及長照據點等掌握長者情況；長期臥病在家長者，政府也應掌握並定期關心。