我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

醫療暴力事件因溝通不良 判決多不罰不訴

記者沈能元／台北28日電
三軍總醫院神經科醫師5月8日碰上醫療暴力事件，病患家屬因要求醫師開立巴氏量表未果，向醫師揮拳。(翻攝自臉書影片)
三軍總醫院神經科醫師5月8日碰上醫療暴力事件，病患家屬因要求醫師開立巴氏量表未果，向醫師揮拳。(翻攝自臉書影片)

衛福部公布「醫療機構內發生妨礙醫療業務執行案件統計」，去年行政處分及司法偵查採不罰、不起訴，並加上其他類別，比率高達7成4；報告指出，施暴者多因身心疾病、物質濫用和非身心疾病引起，再加上發生暴力事件，多是醫病溝通不良，使判決多不起訴也不罰。

三總神經科醫師因未替患者開立巴氏量表，釀成醫療暴力事件，引發社會關注。依衛福部統計，2018年至2021年醫療暴力事件行政處分不罰及司法偵查為不罰、不起訴等比率，分別為70.8%、75%、48%、59.5%，到了2022年，單純不罰、不起訴比率降至4成，但有多數案件，全被列為「其他」類別，若加上其他類別比率達7成4。

據北市醫師職業工會統計，2016年1月至2020年8月全國地檢署偵結醫療暴力案件與起訴率，發現偵結案件有穩定上升趨勢，但起訴率則逐年下降。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，近年來，醫療暴力事件不起訴率提高，應是許多暴力案件為言語暴力，如病患或病患家屬對著醫療人員罵三字經，施暴者可能與醫護人員和解而獲得不起訴，是否起訴仍依案情嚴重程度而定。

台灣急診醫學會理事長許建清說，不起訴等案件數增加，主因是現在醫護人員遇到言語、肢體暴力等「一定不會縱容」，都會立即通報、提告；其次許多案件可能屬於言語滋擾，尚未妨礙醫療行為，判定有罪較為困難，或施暴者事後在檢察官面前表達悔意，或施暴者患有精神疾病、酒癮等，而獲不起訴等處分。但若是有肢體、行為暴力，如打人、用東西砸人等，就會判刑定罪。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，如病患或病患家屬對著醫療人員罵三字經，這屬滋擾行為及公然侮辱，地方衛生局可能會處以罰鍰，或經與醫事人員和解而獲得不起訴等。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，常見醫療糾紛就屬技巧溝通問題，溝通不良埋下醫病糾紛種子。研究醫療暴力的童綜合醫院副院長吳肇鑫說，以不依「醫療法」起訴的案件增多，可能原因是醫院在通報單上未明列暴力事件發生時的詳細情形，造成在司法判決時，多不認為有妨礙醫療業務執行的情形，如臨床上曾發生一名醫檢師替病人抽血，病人覺得抽血抽得很痛，竟對醫檢師暴力相向，但司法判決時，法官認為，醫檢師被暴力對待時，已抽針完成抽血工作。

吳肇鑫表示，當不妨礙醫療業務執行，常獲不起訴處分，這未來應在醫院通報時，必須詳細說明，司法機關也應對醫療業務多加認識。

醫療暴力 不起訴率高 製表／聯合報元氣中心
醫療暴力 不起訴率高 製表／聯合報元氣中心

醫學 檢察官

上一則

錄影致意舊金山灣區台灣日 賴清德：台美都愛棒球

下一則

潛艦國造原型艦9月下水 鄭文隆：採簡單接觸水意念

延伸閱讀

Target彩虹商品移位 加州州長批負面模範

Target彩虹商品移位 加州州長批負面模範
非裔女累犯搗亂 法拉盛店家怨警放縱

非裔女累犯搗亂 法拉盛店家怨警放縱
紐約法拉盛麵包店光天化日遭非裔女砸場 店員顧客傻眼

紐約法拉盛麵包店光天化日遭非裔女砸場 店員顧客傻眼
無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光