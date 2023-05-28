醫療暴力事件因溝通不良 判決多不罰不訴

三軍總醫院神經科醫師5月8日碰上醫療暴力事件，病患家屬因要求醫師開立巴氏量表未果，向醫師揮拳。(翻攝自臉書影片)

衛福部公布「醫療機構內發生妨礙醫療業務執行案件統計」，去年行政處分及司法偵查採不罰、不起訴，並加上其他類別，比率高達7成4；報告指出，施暴者多因身心疾病、物質濫用和非身心疾病引起，再加上發生暴力事件，多是醫病溝通不良，使判決多不起訴也不罰。

三總神經科醫師因未替患者開立巴氏量表，釀成醫療暴力事件，引發社會關注。依衛福部統計，2018年至2021年醫療暴力事件行政處分不罰及司法偵查為不罰、不起訴等比率，分別為70.8%、75%、48%、59.5%，到了2022年，單純不罰、不起訴比率降至4成，但有多數案件，全被列為「其他」類別，若加上其他類別比率達7成4。

據北市醫師職業工會統計，2016年1月至2020年8月全國地檢署偵結醫療暴力案件與起訴率，發現偵結案件有穩定上升趨勢，但起訴率則逐年下降。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，近年來，醫療暴力事件不起訴率提高，應是許多暴力案件為言語暴力，如病患或病患家屬對著醫療人員罵三字經，施暴者可能與醫護人員和解而獲得不起訴，是否起訴仍依案情嚴重程度而定。

台灣急診醫學 會理事長許建清說，不起訴等案件數增加，主因是現在醫護人員遇到言語、肢體暴力等「一定不會縱容」，都會立即通報、提告；其次許多案件可能屬於言語滋擾，尚未妨礙醫療行為，判定有罪較為困難，或施暴者事後在檢察官 面前表達悔意，或施暴者患有精神疾病、酒癮等，而獲不起訴等處分。但若是有肢體、行為暴力，如打人、用東西砸人等，就會判刑定罪。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，如病患或病患家屬對著醫療人員罵三字經，這屬滋擾行為及公然侮辱，地方衛生局可能會處以罰鍰，或經與醫事人員和解而獲得不起訴等。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，常見醫療糾紛就屬技巧溝通問題，溝通不良埋下醫病糾紛種子。研究醫療暴力的童綜合醫院副院長吳肇鑫說，以不依「醫療法」起訴的案件增多，可能原因是醫院在通報單上未明列暴力事件發生時的詳細情形，造成在司法判決時，多不認為有妨礙醫療業務執行的情形，如臨床上曾發生一名醫檢師替病人抽血，病人覺得抽血抽得很痛，竟對醫檢師暴力相向，但司法判決時，法官認為，醫檢師被暴力對待時，已抽針完成抽血工作。