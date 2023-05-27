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國賠雙標 陸男遭電死扣紅帽 日人遭砸死獲468萬

台灣新聞組／台北27日電

本報系聯合報報導，日籍男子白井寬之赴台參加第六屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，卻在試騎自行車時，於台八線九曲洞西側隧道口附近遭落石擊中頭部，搶救四天不治。白男父母向交通部公路總局第四區養護工程處求償，一審敗訴，二審改判養工處應賠償468萬餘元台幣(約12.5萬美元)，最高法院駁回上訴，全案確定。

白井寬之（35歲）2017年前往台灣挑戰台八線中橫路段，同年9月9日試騎自行車時，遭落石擊中頭部身亡。白井寬之雙親主張，事故發生前，九曲洞隧道出口處已有延長加蓋明隧道，隧道上方並鋪蓋保麗龍用以緩衝，可見該路段落石頻發，卻無適當防護措施。請求賠償醫療費、殯葬費、雙親精神慰撫金，一審判家屬敗訴。二審認為，養工處明知該路段有落石危險，卻未及時採取防止危險發生的具體措施，雙親請求國賠有理，改判家屬勝訴。

另據台北中國時報報導，外籍人士在台訴請國賠案，近期引發政治性論戰，案件導因大陸籍錢姓男子2018年8月16日前往台灣騎自行車環島，行經高雄市路竹區遭路燈電擊死亡，家屬跨海打國賠官司，一二審認定高市府工務局養護工程處管理疏失須負國賠責任。但判決書上網公開後，遭綠營人士操作成仇恨性的不實指控，誤指法官把大陸人當成台灣人，扣上政治性的紅帽。

法界人士直言，日籍男子在台灣意外死亡可獲國賠，但法官判大陸男子在台灣遭電死可國賠卻遭非議，政院的函令明顯排除陸籍人士，司法判決應該是要保障人權，不分國籍，認事用法應標準一致，如此的政策顯然雙重標準。

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