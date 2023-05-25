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冰存父親遺體11年上周火化 女兒有悔意緩刑

記者蕭雅娟／台北25日電
張姓老翁11年前病逝台北榮民總醫院，遺體長期冰存醫院太平間，連姓女兒未殮葬父親屍體，涉遺棄屍體罪。連女被判處4月徒刑，因連女5月18日處理父親後事、已火化，法官認她有悔意，緩刑2年。(示意圖／Ingimage)
張姓老翁11年前病逝台北榮民總醫院，遺體長期冰存醫院太平間，連姓女兒未殮葬父親屍體，涉遺棄屍體罪。連女被判處4月徒刑，因連女5月18日處理父親後事、已火化，法官認她有悔意，緩刑2年。(示意圖／Ingimage)

張姓老翁11年前病逝台北榮民總醫院，遺體迄今冰存醫院太平間，連姓女兒未殮葬父親屍體，涉遺棄屍體罪。審判長審理時，見連女激動自責父親當天要出院卻死亡，苦勸她「若相信有來世，爸爸應該想脫離肉身」、「放下吧」。士林地方法院昨依遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判處4月徒刑，且因連女5月18日處理父親後事、已火化，認有悔意，緩刑2年。

檢方起訴指出，張翁有4名女兒，依民法1084條「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬父親屍體義務，2012年5月3日張翁病逝台北榮總，連婦明知父親過世，且醫院多次通知，涉遺棄屍體在榮總太平間，拒絕領回遺體，也沒辦理殮葬事宜，榮總2020年至警局報案提告，檢方去年7月起訴，案件進法院審理，遺體迄今11年未領回。

連婦辯稱，醫院多次告知要處理，沒辦理死亡證明是因妹婿病的嚴重，不想讓他知道爸爸死亡消息，妹妹則照顧生病的妹婿，另一個妹妹眼睛不好也無工作，「身為大姊，有向妹妹們稱她會處理，自認為要承擔責任」。

法官問她對死因爲自然老化病故有何意見？她情緒激動哭著表示，都是她在照顧生病的爸爸，也負擔醫藥債務，當天原本爸爸要出院，卻疑因喝牛奶嗆到而死亡，哭著說自責沒處理好爸爸的事。

審判長見連婦情緒激動，請她深呼吸，並問她為何不接受榮總建議，由社福介入？連婦稱，父親說骨灰隨意撒一撒，不讓女兒有負擔，其次希望想和妻子（連女母親）葬在一起。

連女稱，籌到錢很艱難，希望爸媽能葬在一起。她經濟有困難，但一直沒有申請中低收入戶，因為不想欠社會人情。

審判長曾在連婦書狀上見連婦稱「希望爸爸下輩子不要欠人」，當庭提供連婦另一種思維想法。審判長表示，你現在以你的角度盡孝道，但如果有宗教信仰，相信輪迴、有來世，你爸爸現在應是想脫離肉身，但遺體放在冰庫，11年來都困在太平間，你爸爸如果有知，看到女兒一身病痛，還為此事跑法院、可能還要被判有罪，該有多心疼！爸爸也會勸你「放下吧」。

合議庭審酌，連女身為長女，長期照顧父親，無法接受其父親驟逝，遭逢精神上衝擊而無法走出喪父之痛，無法面對處理父親遺體相關事宜，遺棄父親屍體在台北榮總太平間，拒不處理長達11年，所為實有不該。

合議庭考量，若依「對直系血親尊親屬屍體犯遺棄屍體罪」應加重其刑，但加重後，應處最低有期徒徒刑為7月以上，且屬不得易科罰金或易服勞役之刑，連女情堪憫恕，依刑法59條規定減刑。

合議庭指出，連女於上周5月18日，從台北榮總太平間領回父親遺體並火化，足認其亦具有悔意，經偵、審教訓後當知警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，以勵自新。

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