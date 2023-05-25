我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

前司機盜正新輪胎創辦人骨灰罈 勒索6000萬被逮

記者林宛諭／彰化25日電
正新輪胎創辦人羅結前司機凃男，涉盜取羅結骨灰罈向家屬勒索台幣6000萬元；警方在凃後車廂找回骨灰罈。(圖：民眾提供)
正新輪胎創辦人羅結前司機凃男，涉盜取羅結骨灰罈向家屬勒索台幣6000萬元；警方在凃後車廂找回骨灰罈。(圖：民眾提供)

知名正新輪胎創辦人羅結2019年去世，他的凃姓前司機今年2月夥同張姓男子闖入墓園盜走羅骨灰罈，再找林姓男子，3人一起向羅的次子、正新前董事長羅才仁勒索6000萬元(台幣，下同，約195萬美元)。警方獲報7天逮人、尋回骨灰罈。彰化地方法院依恐嚇取財等罪判3人3年8月到7月不等徒刑。

羅結一生傳奇，從輪胎行學徒到創辦輪胎公司，躋身國際知名品牌，身價902億，是全台第6大富豪。羅結97歲去世，和妻子遺產稅挹注約26億給在地彰化縣大村鄉，讓鄉公所脫貧，不僅建設地方，還能發給每位鄉民2000元振興禮金、辦意外險，被地方視為大善人。

判決指出，48歲凃男是羅結前司機，在正新輪胎工作18年，3年前違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉後離職，改行經營小吃攤。

今年2月8日晚間，凃男與張姓友人開車到羅結位於彰化某公墓內的家族墓園，盜走羅結骨灰罈；下手前拜拜請求老董原諒，說缺錢不得已才出此下策，得手後凃將骨灰罈藏在自己汽車後車廂。

凃男接著拿3000元給張男買手機和門號，將羅才仁夫婦手機號碼告訴張男，張男再找友人林男，林男2月9日打電話給羅才仁邱姓妻子，說「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉」，張男也用作案手機傳簡訊給邱女，羅家報警。

張男2月13日再傳骨灰罈照片給邱女，勒索金額提高到6000萬元，留簡訊「如果不理我就丟糞池」；14日、15日又傳恐嚇簡訊，最後威脅「12點一到自己看著辦」。

警方靠羅家與嫌犯周旋，15日鎖定位置逮捕凃和張男，在涂後車廂找到骨灰罈，17日再逮捕林男；凃男經查負債270萬元，張、林則都是毒品累犯，3人均認罪。

彰化地院審理後依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰罪、共同恐嚇取財未遂罪判凃、張各3年8月徒刑，林男判刑7月。凃男昨面對媒體詢問，表示「一時糊塗，現在也非常後悔」。

手機 汽車 毒品

上一則

民進黨傳徵召雞排妹選中正萬華立委 地方炸鍋

下一則

蔣經國文膽 張祖詒105歲辭世 高齡寫小說打破紀錄

延伸閱讀

荷蘭公司打造環保「蕈菇棺材」 一個半月自然分解

荷蘭公司打造環保「蕈菇棺材」 一個半月自然分解
5億高三男 母找不到兒捧斗才知墜樓身亡

5億高三男 母找不到兒捧斗才知墜樓身亡
凋謝的人造花（二則）

凋謝的人造花（二則）
火葬將成主流 南加業者加蓋陵墓

火葬將成主流 南加業者加蓋陵墓

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然