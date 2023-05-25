前司機盜正新輪胎創辦人骨灰罈 勒索6000萬被逮

正新輪胎創辦人羅結前司機凃男，涉盜取羅結骨灰罈向家屬勒索台幣6000萬元；警方在凃後車廂找回骨灰罈。(圖：民眾提供)

知名正新輪胎創辦人羅結2019年去世，他的凃姓前司機今年2月夥同張姓男子闖入墓園盜走羅骨灰罈，再找林姓男子，3人一起向羅的次子、正新前董事長羅才仁勒索6000萬元(台幣，下同，約195萬美元)。警方獲報7天逮人、尋回骨灰罈。彰化地方法院依恐嚇取財等罪判3人3年8月到7月不等徒刑。

羅結一生傳奇，從輪胎行學徒到創辦輪胎公司，躋身國際知名品牌，身價902億，是全台第6大富豪。羅結97歲去世，和妻子遺產稅挹注約26億給在地彰化縣大村鄉，讓鄉公所脫貧，不僅建設地方，還能發給每位鄉民2000元振興禮金、辦意外險，被地方視為大善人。

判決指出，48歲凃男是羅結前司機，在正新輪胎工作18年，3年前違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉後離職，改行經營小吃攤。

今年2月8日晚間，凃男與張姓友人開車到羅結位於彰化某公墓內的家族墓園，盜走羅結骨灰罈；下手前拜拜請求老董原諒，說缺錢不得已才出此下策，得手後凃將骨灰罈藏在自己汽車 後車廂。

凃男接著拿3000元給張男買手機 和門號，將羅才仁夫婦手機號碼告訴張男，張男再找友人林男，林男2月9日打電話給羅才仁邱姓妻子，說「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉」，張男也用作案手機傳簡訊給邱女，羅家報警。

張男2月13日再傳骨灰罈照片給邱女，勒索金額提高到6000萬元，留簡訊「如果不理我就丟糞池」；14日、15日又傳恐嚇簡訊，最後威脅「12點一到自己看著辦」。

警方靠羅家與嫌犯周旋，15日鎖定位置逮捕凃和張男，在涂後車廂找到骨灰罈，17日再逮捕林男；凃男經查負債270萬元，張、林則都是毒品 累犯，3人均認罪。

彰化地院審理後依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰罪、共同恐嚇取財未遂罪判凃、張各3年8月徒刑，林男判刑7月。凃男昨面對媒體詢問，表示「一時糊塗，現在也非常後悔」。