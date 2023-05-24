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他外遇還引成龍名言「男人都會犯的錯」74歲妻怒休夫

記者曾健祐／台中報導
林男外遇還引用成龍名言，晚年被妻子訴請離婚獲准。示意圖。（取材自ingimage）
林男外遇還引用成龍名言，晚年被妻子訴請離婚獲准。示意圖。（取材自ingimage）

台中林姓男子外遇、羞辱妻子人老皮皺，對方不堪長期言語霸凌訴請離婚，妻子控訴林出軌不知愧疚，還引用成龍名言稱「外遇是每個男人都會犯的錯」，曾不幫抓背就遭林踢下床，林否認，並稱自己健康惡化，離婚會使他心理崩潰；法院認為2人已無法互信互愛判准離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚逾50年，對方長期在中國工作多次外遇毫無愧疚，還大言不慚說「成龍說的沒錯，外遇是每個男人都會犯的錯」，並稱「這世界本就是為男人設計的，男人可外遇，女人就是不行」等語。

妻子還說，先生還能因自己不肯幫他抓背就將她踢下床，導致大腿瘀青一片，退休後常言語霸凌她髮量稀疏，還說自己外遇女子都一頭烏黑秀髮，或笑她很老、皮膚很皺，自己生氣時老公就露出得意洋洋表情。

妻子控訴，因長期和先生爭吵精神痛苦不堪，甚至害怕和他相處，一見到人就恐慌焦慮情緒低落，後來雙方不對話沒見面，形同陌生人一般，自己已經74歲只想平靜安度晚年，不想再忍受和先生相處的驚恐，訴請法院離婚。

林男抗辯稱，婚後11年因倦怠有婚外情，但事後反省悔悟取得老婆原諒，結束外遇已經40年，因妻子心中仍有陰影、生性善妒，看到他和女性朋友、同學或同事多說幾句話就認為外遇，至於妻子控訴成龍之說、嘲笑頭髮稀疏，人老皮皺等，是夫妻閨房之語。

林男反控，妻子不肯讓他到中國長期工作撕毀護照、港簽、台胞證、機票，還曾動手抓傷他，深夜吵鬧等，自己考量家庭和諧忍耐，並稱自己健康惡化，離婚會使他心理崩潰，生命提早結束。

法院傳2人子女到庭，其等證稱爸媽分居10多年沒聯絡，有訊息都是透過子女，分居後也沒一起過年，彼此不講話，也提到父母以前常為了很多事吵架。

另林男就外遇、引成龍之語、嘲笑妻子髮量少皮膚皺及踢下床等都不爭執，法院審酌，林和妻子長期不睦，夫妻無法互信互愛維持婚姻圓滿，原因無法歸責於妻子，判准兩人離婚。

霸凌 退休

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