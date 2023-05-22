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5億男墜樓...父說誰先結婚先過戶？夏姓配偶訊問時這麼說

記者陳宏睿／台中23日電
台中市5億高中生墜樓案，登記配偶的夏男（中）與其父（左），昨天在律師陪同下，接受檢察官訊問5小時，隨後請回。（本報資料照片）
台中市5億高中生墜樓案，登記配偶的夏男（中）與其父（左），昨天在律師陪同下，接受檢察官訊問5小時，隨後請回。（本報資料照片）

台中市賴姓高中生4日與夏姓男子登記結婚後墜樓，賴母質疑謀財害命，檢察官昨天傳喚夏男和其父親，父子被分隔兩間偵查庭訊問長達5小時，訊後均獲請回，有媒體報導，二人結婚原因是因賴父生前提到「兒子誰先結婚就得房產」，但據掌握，此為夏男在檢方訊問時，提出的辯詞，而且不是賴父，而是自己的父親，也讓案情更添曲折。

有媒體報導，賴姓高中生墜樓案，檢警在相驗時，涉案夏姓男子提到，結婚的理由是賴父在生前有提到「兒子誰先結婚，誰先過戶房產」，所以他才會協助賴男，登記結婚。

不過此段說法，未獲得賴母委任律師許哲維的證實，也認為此段說法，恐怕是夏男的脫罪狡辯之詞。

據了解，夏男面對檢察官訊問時，與現在流傳的媒體報導版本不同，夏男是告訴檢察官，二人結婚的原因，是因旱溪西路的房產登記在父親名下，而父親有提到「誰先結婚，就可獲得房產」，所以賴男才協助他，前往戶政所登記。

夏姓父子昨由律師陪同出庭，面對媒體始終不發一語，媒體追問夏男「你愛他（賴）嗎」，夏沒有回答，搭車離開。律師說，昨天是針對檢察官疑問提出說明，因偵查不公開，無法說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此次偵訊請警方多派人員到場，確保偵訊過程順遂，同時傳訊夏父，是檢察官針對偵辦需求、案情疑點釐清的手段，尚無進度向外界說明。

18歲賴姓高中生4日墜樓身亡，死前2小時才與26歲夏姓男子登記結婚，賴母19日開記者會指控，夏男與其擔任地政士的父親涉謀財害命，扯出賴名下有30筆房產都是祖父贈與，且賴是祖父與賴母亂倫所生。

檢察官9日解剖賴男遺體，檢體送驗報告尚未出爐，昨天第二度傳喚夏男；夏男第一次訊問時已被列殺人罪被告，命30萬元交保，夏父昨天首度以證人身分應訊。

檢察官

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