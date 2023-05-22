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5億男墜樓僅右手骨折 疑被下藥後低樓層丟下

記者陳宏睿、黃寅／台中22日電
台中賴姓男子墜樓命案，家屬昨請法醫高大成（左三）到現場協助釐清疑點。（記者黃寅／攝影）
台中賴姓男子墜樓命案，家屬昨請法醫高大成（左三）到現場協助釐清疑點。（記者黃寅／攝影）

繼承價值5億台幣房產的台中市賴姓高中生4日墜樓身亡，他案發前兩小時，才與擔任地政士助理的26歲夏姓男子登記結婚，因賴名下有不少房地產，家屬質疑夏謀財害命，昨天還請法醫高大成重回現場了解狀況；此案疑點不少，檢方第一時間已依殺人罪命夏30萬元台幣交保，今天將再度訊問夏，釐清案情。

賴母昨天找高大成前往案發現場、台中殯儀館了解狀況，高認為，死者只有右手骨折，不像10樓墜落，加上墜落處草皮光禿，懷疑死者被下藥後再低樓層「丟下」的可能性，建議檢警逐層採驗釐清。

賴母離開殯儀館時情緒失控，哭著說「好好一個孩子被害死」。委任律師說賴母因與丈夫父親亂倫生子，被註銷戶籍，無合法居留權，正循法律途徑解決。

夏男則說會依檢察官訊問的問題回覆，但在律師建議下，不對外說明。

檢警調查，18歲賴姓高中生因祖父過世，本月初請喪假未到校，4日被民眾發現倒臥在北屯區旱溪東路一棟住宅大樓草皮上，民眾以為是「路倒」，但警員到場確認為墜樓案件，通知鑑識人員採證。

經調閱監視器、訪查大樓保全、住戶，死者是從該大樓10樓墜落，當時屋內還有夏姓男子在場，夏辯稱不清楚案發經過，現場陽台圍牆有死者指紋、摩擦痕，未發現夏男指紋，屋內無外力破壞打鬥痕跡。

而對此疑案，夏男的父親、夏姓代書代為保管賴的不動產權狀，至今不願出面說明。但據夏代書的好友說，夏為人「很實在」且與賴姓高中生的生父多年以來交情匪淺，才能獲得信任，並把過給兒子的房地產權狀都交給他保管。

夏姓代書的友人提出兩件事認為值得思考，他說，如果賴姓高中生不信任夏姓代書，怎會同意和夏的兒子結婚？夏姓代書和兒子如果要謀財害命，有那種剛辦登記才兩小時就犯案的嗎，會這麼笨嗎？

夏姓代書21日也首度透過簡訊，發出短短53字的聲明，內容為「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝」。

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